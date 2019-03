Tonelli: "El juez Ramos Padilla se excedió y debe ser investigado"

Pablo Tonelli, integrante del Consejo de la Magistratura, sostuvo que el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, "se excedió y debe ser investigado", luego del pedido del juicio político que se presentó en contra del magistrado, quien denunció en el Congreso la existencia de una red paralegal de inteligencia, en el marco de la investigación sobre el fiscal Carlos Stornelli por supuesta extorsión a un empresario.

"Nosotros creemos que el juez Ramos Padilla se ha excedido. Si pedimos una investigación es justamente para asegurar la independencia de la Justicia", dijo el diputado Tonelli macrista.

El viernes, el gobierno de Mauricio Macri presentó el pedido de juicio político por "manifiesta actuación irregular y violatoria de los deberes de imparcialidad y reserva que todo juez debe guardar respecto de las causas que tramitan ante sus estrados y en resguardo de los derechos de las partes involucradas".

Frente a esta situación, Tonelli manifestó que "hay varias irregularidades" cometidas por el juez, y enumeró que existe "un reglamento de la Justicia que establece que ningún juez puede presentarse ante otro poder sin autorización de la Corte Suprema".

Detalles

"Por otra parte, también el Código Procesal Penal establece la reserva y el secreto de los sumarios de los jueces y él reveló una gran cantidad de detalles que deberían ser secretos o reservados", sumó el representante del Consejo de la Magistratura.

Y lamentó que Ramos Padilla "involucró a dos diputadas de la Nación: Paula Oliveto y Elisa Carrió (Coalición Cívica)".

"El juez ha hecho un espectáculo mediático de una causa penal que debiera tramitarse no solo con reservas sino con un cuidado muy particular de que trasciendan cosas que todavía no han sido probadas", dijo.

Tonelli también afirmó que "no" tiene "dudas" de que el magistrado está "alineado con algún sector político en particular", en referencia al kirchnerismo, y argumentó con que "aceptó una invitación del diputado (Leopoldo) Moreau a la Comisión de Libertad de Expresión", de Diputados.

Incorrecto

"Nosotros presentamos una nota explicando por qué no estábamos de acuerdo con esa reunión y que no nos parecía correcto que el juez vaya al Congreso a dar detalles de una causa", insistió el representante del Consejo.

Y remató con que "Moreau insistió y la llevó adelante. La prueba de que tenemos razón es que ningún otro bloque de la Cámara, a excepción del kirchnerismo, asistió a esa reunión", concluyó.





El PJ buscará interpelar a Garavano

Agustin Rossi, jefe del bloque de diputados y diputadas nacionales del FPV-PJ, anunció ayer que "el lunes voy a pedir la interpelación al ministro de Justicia Germán Garavano. Que le explique a los diputados por qué el ataque a jueces independientes como Ramos Padilla y la evidente intromisión del poder ejecutivo en el poder judicial" aseveró, ante el pedido de juicio político al magistrado por parte del gobierno nacional.