"Tomen la posta", dijo CFK a los nuevos dirigentes

Tras advertir que no hay sociedades ideales, en referencia a los dirigentes que exhibieron a Chile como un modelo a seguir, Cristina Fernández de Kirchner aseguró ayer que confía en las y los nuevos dirigentes "para que tomen la posta de una dirigencia que ya lleva muchos años luchando, debatiendo y discutiendo". La declaraciones de CFK se dieron en el marco de un multitudinario acto de cierre de la campaña del candidato del FdT a gobernador para Buenos Aires, Axel Kicillof, que se realizó en La Plata.

Luego de recomendarles a los dirigentes que "sean humildes y se mantengan siempre junto a la gente", Cristina Fernández le pidió a la sociedad que "nunca más" crean todo lo que dicen en la televisión.

"Así como le pido a los dirigentes que no se la crean, también le pido a la sociedad que no se crean todo lo que le dicen en la tele nunca más, porque los que han destrozado esto no cayeron de un plato volador", dijo la ex mandataria desde el escenario montado en el Bosque de La Plata. "Esto más allá de que algunos hablan de invasiones alienígenas", en referencia a dichos Cecilia Morel, esposa del presidente chileno, Sebastián Piñera.

"Les pido a todos, los que estamos reunidos y también a los que no piensan como nosotros. Hagamos un esfuerzo por abrir nuestras cabezas y corazones para entender que lo que nos quieren vender como modelos ideales de sociedad terminan como termina lo que está pasando hoy allí", lanzó CFK en relación a los graves incidentes en Chile. Y expresó su solidaridad con el pueblo chileno, lo que produjo un cerrado aplauso.

"Tenemos que democratizar la economía. Podemos tener 20 mil elecciones pero si no se democratiza la economía va a ser muy difícil construir una sociedad mejor, con equidad, que nos ayude a superar lo que estamos viviendo", señaló la candidata a vicepresidenta.

Por su parte, Kicillof destacó el valor de "lo político" en su campaña por la provincia de Buenos Aires mientras que resaltó que "fracasó una forma de concebir el gobierno, de hacer y de gobernar" y agregó: "Estamos atestiguando el fracaso de (Mauricio) Macri y de (María Eugenia) Vidal".

"Venimos a reparar lo que rompieron, recuperar los derechos que sacaron, acompañar a los que sufren; volvemos a reparar la provincia de Buenos Aires y a recuperar su identidad", dijo Kicillof.