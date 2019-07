Alicia Gutiérrez, diputada provincial y dirigente de Solidaridad e Igualdad (SI), partido que integra el Frente Progresista (FPCyS), aseguró ayer que esa fuerza no apoyará a Consenso Federal. "Nunca votamos en blanco. En 2015, en el ballottage, lo hicimos por Daniel Scioli. Ahora no vamos a votar a Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey porque no representan las ideas ni las políticas de Solidaridad e Igualdad. No son de centroizquierda", argumentó.