En las negociaciones previas al cierre de listas para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso), Marcelo Tinelli había coqueteado con Alternativa Federal, tuvo reuniones con Roberto Lavagna y fue ponderado por Juan Schiaretti. Pero en una entrevista, el conductor dijo que los pases de los dirigentes "de un lado para otro" lo saturaron y contó que todos querían que fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires.

"Me saturó que salten de un lado a otro; que te decían una cosa y que después cambiaron; cómo armaron las listas de diputados. La verdad es que todo me saturó. No sé a quién votar. Me hablás de política y me cansa", afirmó Tinelli, ofuscado por cómo se frustró la construcción que anhelaba.

Durante semanas, el conductor mantuvo conversaciones con dirigentes que eran de ese espacio. "Todos querían una cosa: que me presentara como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires", reveló en LN+.

El vicepresidente de San Lorenzo reconoció que todavía mantiene el sueño de "meterse en la función pública" pero no le puso un plazo: "Puede ser en el futuro. Me sigo preparando para eso".

Sobre la ruptura del espacio de Alternativa Federal, Tinelli recalcó que una de las razones principales para eso tuvo que ver con la intransigencia de Roberto Lavagna de mantenerse como único candidato del espacio. Además, expresó que dio "todo" lo que estaba a su alcance para "construir una tercera vía".

"Trabajé para tratar de armar algo. No se dio, pero no por culpa mía. En un momento se empezaron a cerrar las puertas. Siento que Roberto es un gran dirigente político, pero se equivocó en algo importante: para construir tenés que tener relación con los demás y empatía con la gente; creí que (Lavagna) se iba a bajar", consideró.