Marcelo Tinelli se bajó de las elecciones nacionales. El vicepresidente de San Lorenzo y conductor televisivo confirmó que no formará parte de los comicios que se avecinan en el país porque "no están dadas las condiciones".

"En esta elección nacional no voy a intervenir políticamente, porque no están dadas las condiciones. Estuve hablando con Alternativa Federal, pero no voy a participar", completó el dirigente azulgrana en FOX Sports Radio.

Tras cerrarse la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner, el Peronismo Federal no ha logrado llegar a un acuerdo, encontrándose fragmentado. Aunque Marcelo Tinelli llegó a tener diálogos con Roberto Lavagna, finalmente decidió no jugar con un Peronismo dividido.

En cuanto a la política interna de San Lorenzo, Tinelli confirmó que seguirá ligado a la institución y no descartó ser candidato a presidente: "No sé si voy a ser candidato a presidente de San Lorenzo. En algún lugar voy a estar, porque San Lorenzo es mi vida. Hemos hecho cosas muy buenas en estos siete años, no quiero irme", cerró.