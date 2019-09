Tinelli: "El problema fue que este gobierno se alejó de la gente"

Marcelo Tinelli opinó anoche sobre la realidad nacional, habló sobre su relación con el presidente Mauricio Macri, la expresidenta y candidata a vice Cristina Fernández de Kirchner y el candidato a presidente del Frente de Todos Alberto Fernández. Además admitió: "Me limpiaron de Fútbol para Todos".

Invitado en el programa "Animales sueltos", de América TV, Tinelli contó porque se alejó del armado electoral: "Vi que no se iba a formar la tercera vía y dije que Macri y CFK tenían el boleto picado, entendiendo que hay una grieta, si dejaban lugar a otros dirigentes podían contribuir. Se hablaba que CFK se podía abrir y que Macri tenía un Plan B. Cristina eligió a Alberto Fernández. Macri eligió ser el líder e ir hasta el final", analizó.

"Era muy amigo a Mauricio Macri, desde el 93, 94 que iba a Tiempo Nuevo junto a su papá. Me quedaba charlando con él, cuando Neustadt me entregaba 40 minutos más tarde. Construimos una relación cercana y amistosa y hoy en día hablamos bastante", recordó.

Y habló de lo que cree fueron las causas del desmoronamiento de Cambiemos. "Pensé que podían ser un gobierno de la gente, pero este Gobierno se alejó de la gente, fundamentalmente él se alejó de la gente. Entender que un jubilado pedía un préstamo para pagar tarifas, o que el club Bolivar debía pagar $80 mil de tarifas. Se lo cobró la gente, en las PASO", reflexionó.

"Tengo más relación con empezar a mirar de abajo para arriba, y no esperar el efecto derrame. Poniendo dinero abajo, en la gente más carenciada va para arriba", agregó.

Respecto de la expresidenta, dijo: "Con Cristina me alejé, nunca más me dio pelota, habrá sido la imitación. Una vez me junté con Máximo Kirchner por Fútbol para todos, pero me limpiaron de Fútbol para Todos".

"Tengo excelente relación con Sergio Massa y buena relación con Alberto Fernández, aunque tuvimos idas y vueltas, es sumamente inteligente y hablé antes de que se vaya a España", cerró.