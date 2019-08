Tinelli criticó a Macri por la inestabilidad de la economía

Marcelo Tinelli suele usar a "ShowMatch", el programa que conduce por El Trece, para expresar sus opiniones políticas. Anoche, después de una semana agitada por la inestabilidad económica, el animador del "Bailando por un sueño" criticó con dureza a los principales candidatos a al presidencia Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Lo hizo en la previa del baile de Luciana Salazar, quien ensayó una coreografía inspirada en el videoclip de "A Little Party Never Killed Nobody", que popularizó Fergie. Luli, como se le ha hecho costumbre en Twitter, hizo un inesperado comentario sobre la actualidad política, que disparó la inmediata réplica de Tinelli.

Embed Duro poco la paz!! Como siempre el pueblo perjudicado. La triste realidad de nueatro pais — luciana salazar (@lulipop07) August 28, 2019

"Creo que duró poco la paz y que tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández tienen que pensar en el país y dar tranquilidad porque los perjudicados somos nosotros", dijo Salazar, a lo que Tinelli le respondió: "Fundamentalmente, Macri, que es el presidente. Alberto Fernández tendrá que pensar en el país el día que sea presidente". Fin de la debate.