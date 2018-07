Timerman: "A EEUU e Israel les conviene que la causa no avance"

El ex canciller Héctor Timerman negó ayer, al declarar en su domicilio, haber participado de una reunión secreta en Alepo (Siria) como parte de la negociación del memorándum de entendimiento con Irán por el atentado a la Amia. Y sostuvo que "a Estados Unidos y a Israel les conviene que la causa no avance".

"Cuatro años pasaron... ¿Pueden decirme en qué avanzó la causa? Lo único que avanza es mi cáncer y esa es una gran frustración", señaló Timerman al hacer su descargo en el marco del juicio oral en el que está acusado, junto a la ex presidenta Cristina Kirchner, por presunto encubrimiento de Irán en la investigación del atentado a la mutual judía.

Luego de una falla en la videoconferencia pautada para ayer a la mañana, los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 8 (Gabriela López Iñíguez y José Michilini) finalmente se presentaron en el domicilio de Timerman, quien a pesar de las dificultades técnicas del audio contestó todas las preguntas del representante del Ministerio Público Marcelo Colombo.

"¿A quién le conviene que en cuatro años estemos en silencio? No hay nadie que siquiera reemplace a (Alberto) Nisman. ¿A quién le conviene esto? Es muy difícil. Creo que hay alguien que está frenando esto y no es iraní. Sé que a Estados Unidos y a Israel les conviene que la causa no avance", afirmó el ex canciller.

Negó también la supuesta reunión en Alepo, aunque sí dijo que mantuvo un encuentro con el presidente sirio fuera de ese ámbito.

"No recuerdo mucho el año que comenzaron las conversaciones por el memorándum", indicó Timerman, pero mencionó que la primera reunión que solicitaron los iraníes fue en Isla Margarita (Venezuela), en oportunidad de una cumbre de países no alineados.

El ex funcionario explicó que "Irán negoció con la Argentina porque necesitaba mostrarle al mundo que podía negociar con un país extranjero" y "no porque le interesara" resolver la cuestión Amia.

Según explicó, los iraníes dijeron que "revisaron el expediente y no encontraron una sola prueba que diga que fueron" responsables del atentado y aclaró: "Si la Justicia argentina dice que son culpables, son culpables para nosotros".

"Se nos ocurrió hacer soberanía argentina en territorio iraní, porque Irán no extradita ciudadanos y porque la Argentina no hace juicios en ausencia", agregó Timerman respecto de la propuesta acordada para interrogar en Teherán a los acusados, que finalmente fue declarada inconstitucional.

Además, explicó que no se había comunicado de manera íntegra de las negociaciones a la Justicia, la cual —paralelamente— investigaba la responsabilidad de Irán en el atentado, porque "era un acuerdo político, no judicial".

"Los iraníes no querían que nada se haga público, nosotros pensamos que algo se tenía que decir. El parámetro era que no queríamos parar las negociaciones si se hacía público o no", acotó el ex canciller.

"No hice nada que interfiera con la Justicia", insistió Timerman, al explicar por qué había enviado una carta a Interpol poniéndolo al tanto de la negociación por el memorándum.

El fiscal Colombo preguntó, entonces, "¿por qué salir a explicar algo que creía claro?", a lo que Timerman afirmó: "No vivo sólo en este país y había gente que tenía que entender lo que estábamos haciendo. Si yo decía que las alertas rojas no iban a caer, muchos podían pensar que sí podían".

Incluso, el ex canciller indicó que la Amia y la Daia, a los pocos días del anuncio del memorándum, salieron a festejar el acuerdo porque —advirtió— tenían la "garantía" suya y de Interpol de que "las alertas rojas no iban a caer".

"Todo esto es una gran persecución. No me encontraron nunca nada y, sin embargo, al que sí le encuentran está muerto. No lo acusan de peculado y a mí, que nunca me encontraron nada, por desfalco", aseveró respecto de Nisman y también de una causa por lavado de dinero hacia su familia por una cuenta con dinero en Estados Unidos.