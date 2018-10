Tenso cruce entre Berni y Bergman por la muerte de Santiago Maldonado

Todo comenzó cuando el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable hizo alusión a los polémicos dichos del actor Darío Grandinetti contra el oficialismo. "Dijo que el gobierno estaba preparado para reprimir..."

Berni, de pronto, irrumpió: "Es verdad. Preguntale a Santiago Maldonado y a (Rafael) Nahuel. ¿No fue productor del accionar de los Fuerzas de Seguridad?".

"No", contestó Bergaman.

"Ah, ¿no? ¿sabés lo que es el nexo causalidad? ¿Por qué no se lo explica Novaresio?", expresó el ex secretario de Seguridad del kirchnerismo

"Explicamelo vos", retrucó el rabino.

"Si la Gendarmería no hubiera violentado una orden que la Justicia no dio, Maldonado no hubiera cruzado el río", sostuvo Berni.

"No, eso es una construcción que vos haces", respondió Bergman.

Cruce Bergman Berni