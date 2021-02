Tensa negociación paritaria con trabajadores de obras sanitarias

La negociación se encuadra en el contexto de una importante pérdida del poder adquisitivo durante los últimos cuatro años, con un nivel de inflación creciente, y en el que las condiciones laborales a las que se vieron expuestos los trabajadores del sector exigieron y pusieron en relieve un desempeño que logró sobreponerse a la exposición directa a la pandemia de Covid-19, una bajante histórica del río Paraná, con su correspondiente repercusión en la intensificación de tareas, que a su vez se vieron agravadas por la situación climática, que lógicamente acentuó los niveles de consumo del recurso hídrico por la temporada estival.

Respecto del último acuerdo paritario de 2020 (30 de diciembre), Assa otorgó sólo un aumento anual remunerativo de 6 por ciento y un 21,45% no remunerativo, alcanzando finalmente un 27,45%. “Eso implicó una pérdida cercana al 10% del poder adquisitivo de los trabajadores sanitaristas, considerando que la variación interanual acumulada del índice de precios ascendió a 36,6%. No podemos seguir permitiendo que la variable de ajuste sea el trabajador, mientras que los grupos concentrados sean tratados con la delicadeza necesaria para que no se molesten”, dijo Barrionuevo.

En ese sentido, agregó: “El modelo de sociedad al que apelamos tiene que ser coherente con las decisiones que se toman. En ese sentido, a pesar de las diferencias, confiamos en que las negociaciones con Aguas Santafesinas van a prosperar en los términos que respeten los derechos de los trabajadores y sus familias”.

Tras la reunión del miércoles se acordó continuar con las nivelaciones durante 2021 y seguir las conversaciones hoy, a las 14. La empresa expresará su propuesta de incorporar al sueldo básico las sumas no remunerativas, la oferta de aumento salarial, junto con la suba de la bonificación especial. Y especialmente su respuesta sobre la adecuación de la paritaria 2020, en base al desajuste por inflación.

En tanto, el sindicato dispuso el “estado de alerta y asamblea permanente de todos los sectores de la empresa”, en virtud del devenir de los acontecimientos.