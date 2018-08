Techint pagó "contribuciones" por un conflicto en Venezuela

Luis Betnaza, ejecutivo de la compañía Techint, reconoció ayer ante la Justicia el pago de "contribuciones" al gobierno kirchnerista para que intercediera ante Venezuela para solucionar un conflicto por la estatización de Sidor en 2008.

"Simplemente vine y aclaré todos los tantos de lo que había pasado, pero no me acogí a la figura de arrepentido", sostuvo el director institucional corporativo del Grupo Techint ante la prensa a su salida de los Tribunales de Comodoro Py, de donde se retiró bajo caución juratoria.

En su declaración ante el juez federal Claudio Bonadio, el empresario se refirió puntualmente "a la situación de necesidad" que el holding "estaba viviendo en Venezuela en ese momento y la contribución que se hizo para que esto se resuelva".

Sin entrar en detalles

Betnaza prefirió no entrar en detalles sobre las sumas ante la prensa, pero sí explicó que Héctor Zabaleta, el directivo de la firma que había sido detenido por información que aparecía en las anotaciones del ex chofer Oscar Centeno, "no sabía" el motivo del pago de las coimas que era encargado de realizar.

"Zabaleta dijo que fue él quien había pagado dinero, pero las condiciones y los por qué de ese dinero, él no lo sabía, lo sabía yo", sostuvo, y agregó: "Vine y explique las causas por las que cuales había hecho eso, y ahí quedó".

Los pagos de Techint habrían sido en cuotas mensuales, con el fin de que la Casa Rosada negociara con el gobierno de Venezuela (en ese momento bajo la Presidencia de Hugo Chávez) por la indemnización motivo de la estatización de Sidor SA.

El Grupo Techint, en tanto, difundió un nuevo comunicado en que señaló que Betnaza, que no se acogió al régimen de arrepentido, "dio detalles y aportó prueba documental sobre el violento proceso de nacionalización de empresas de Techint en Venezuela, entre ellas Sidor en 2008".

En este sentido, sostuvo que "Betnaza declaró que para salvaguardar la integridad física y la repatriación de más de 200 empleados del Grupo Techint y sus familiares en Venezuela, que vivían un contexto amenazante durante el proceso de nacionalización y traspaso hostil de Sidor por parte del régimen chavista, accedió a efectuar contribuciones ante la exigencia de funcionarios de la administración kirchnerista en la Argentina".