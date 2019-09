Un hombre en estado de ebriedad fue detenido ayer en la localidad cordobesa de Alta Gracia luego de amenazar con meterle "un tiro en la frente" al mandatario provincial Juan Schiaretti.

El hecho se registró cuando el gobernador peronista se retiraba de un acto que encabezó en la localidad de Alta Gracia, donde quedó inaugurado un parque deportivo.

Al retirarse en su camioneta, un vecino ebrio se acercó, le pidió "un pico y una pala" para trabajar y en el mismo diálogo le dijo "No me mientas, porque voy a ser el primero que te meta un tiro en la frente". El hombre quedó detenido, imputado por amenazas.

Schiaretti le había pedido al personal de seguridad que le permitiera al vecino expresarse, pero reaccionó ante la amenaza. "No, no me amenaces", le dijo.

El intendente de Alta Gracia, Facundo Torres, presenció el incidente y le restó importancia. Dijo que se trató de "una cosa menor" y que el hombre estaba "totalmente fuera de sus cabales".