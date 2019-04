Sukerman y Magnani buscan romper la hegemonía socialista

Roberto Sukerman, precandidato a intendente por el frente Sumar (PJ y aliados), transita el último tramo de la campaña electoral confiado en el apoyo que le puedan dar los rosarinos. Califica como un "hecho inédito" el proceso de unidad que llevó al peronismo local a colocarlo como el único candidato del espacio. Para concejales, en cambio, hay varias listas en disputa, pero el ex director de Ansés, si bien agradece el apoyo de las demás nóminas, se inclina por la que encabeza la kirchnerista Marina Magnani, quien buscará renovar su banca en el Concejo.

"Yo siempre le digo a Marina (Magnani) que ella va a formar parte del bloque oficialista en el Concejo", dice Sukerman, confiado en su triunfo en las generales de junio.

Magnani, por su parte, recoge esa idea y acota: "Es hora de pedirle a la ciudadanía la oportunidad de ser concejales de un oficialismo y ejecutar políticas que hacen falta para la ciudad".

A la hora de fijar ejes temáticos para la ciudad que imagina, Sukerman no duda y señala el perfil productivo. "Yo estoy proponiendo la creación de la Secretaria de Trabajo, porque si uno hoy ve el mapa de la capacidad laboral municipal es centro y macrocentro. En los barrios no hay capacitación en oficios. Tendría que ser a la inversa. Nunca tuvo el socialismo un secretario de la Producción propio porque nunca estuvo la producción en su ADN. Esto implicó que el perfil de la ciudad sea de un negocio inmobiliario, de una ciudad de servicios, que expulsó a las industrias. Vas a los alrededores de la ciudad y ves que están todas las industrias rosarinas. Eso expulsó a grandes contribuyentes y mano de obra. Rosario no tiene parque industrial, mientras que Córdoba tiene cinco", señaló el candidato a intendente.

La falta de trabajo y la realidad económica son, junto con la inseguridad, los temas prioritarios en la agenda ciudadana, según lo que pudieron relevar tanto Sukerman como Maganani en sus recorridas.

"Aparte de estas dos grandes cuestiones, la gente también reclama por el transporte, que es un desastre, al igual que la recolección de residuos", afirma Magnani.

En cuanto a la seguridad, Magnani dice que hay dos aspectos. "Uno es la fase represiva del delito, pero la cuestión social y la prevención es reconstruir lazos sociales en los barrios. Desde la gestión municipal se declama mucho sobre los clubes de barrios, pero los clubes no están asistido, están enfrentando un tarifazo enorme. No saben si van a poder utilizar las piletas en invierno, la canchas apagan las luces a las 20 por la luz de los reflectores. Y no hay forma de pensar desde el Estado una inclusión universal de los pibes", sostiene la precandidata a concejala.

También enfocaron sus críticas al socialismo por política tarifaria. "Tanto la provincia como la municipalidad aplicaron sus propios tarifazos. De ninguna manera generaron planes para amortiguar el impacto de los tarifazos de Macri. El socialismo dijo que nosotros éramos los mismo que Cambiemos y mandó a votar en blanco. Y después estuvo tres años bancando las políticas de Cambiemos".

Maganani añade: "Fein decía que ahora Nación nos recibe y hay diálogo, en el momento exacto en que Nación recortaba políticas sociales. Gracias a nosotros el municipio no se endeudó en dólares, porque decían que era un buen momento por el interés internacional que despertaba Argentina. Cuando nuestro bloque frenó el endeudamiento, el dólar estaba a 17 pesos".