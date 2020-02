El ministro de Trabajo de la provincia, Roberto Sukerman, destacó que el gobierno santafesino "afinará el lápiz" para que el próximo jueves -cuando se reanuda la paritaria docente cuya primera ronda se realizó hoy en la capital provincial- los maestros puedan tener alguna definición en materia salarial, al tiempo que advirtió que más allá de las charlas "no se puede pensar que en 2020 se recuperará el poder adquisitivo que se perdió en cuatro años".

En diálogo con La Capital mientras regresaba desde Santa Fe, Sukerman fue consultado sobre si la semana próxima habrá una oferta concreta a los docentes y al respecto señaló: "Si había una expectativa de inflación del 15 o 16 por ciento en el primer semestre, ¿qué tenemos que hacer?. Proponernos dar un aumento superior a esa inflación. Eso lo podemos ir viendo trimestralmente para que haya un mecanismo de esa mejora salarial que le gane a la inflación. También hay que pensar que no se puede recuperar en 2020 todo el poder adquisitivo que se perdió en cuatro años".

El ministro de Trabajo se refirió a una posible oferta salarial y señaló: "Vamos a avanzar en ese sentido, a afinar el lápiz y a partir de lunes sentarnos con las comisiones técnicas para que en la próxima reunión del jueves próximo podamos tener más definiciones en ese sentido. Porque después están las asambleas docentes. Pero no pensemos que si el 20 no se cierra una cosa definitiva a un año hay un fracaso o una negativa y por lo tanto no empiezan las clases. Que las bases contemplen que podemos seguir conversando más allá de la fecha del inicio de clases".

Sukerman se mostró "muy contento" con la primera reunión paritaria porque además "era mi primera paritaria y porque se avecina el inicio de clases y estamos con los tiempos acotados. Creo que fue una muy buena reunión porque los gremios reivindicaron la vuelta de la paritaria nacional y eso es importante porque siempre la hemos defendido. Eso es reconocer una política pública en educación que se interrumpió durante cuatro años".

"Los docentes -agregó el funcionario provincial- dejaron en claro que la paritaria no es sólo salarios, sino que eso es una parte. Además hay cuestiones para conversar como políticas pedagógicas, calidad educativa, condiciones laborales, salud laboral. Para nosotros eso es importante".

También hizo hincapié en la paritaria nacional docente que "sigue su curso" y también, por otro lado, que en la Legislatura "hay una ley de necesidad pública debatiéndose y que es importante para la gestión de estos cuatro años. Cuando hablamos de mejorar las condiciones laborales, y hablamos del salario, es porque el gobernador quiere cumplir con su promesa del boleto educativo gratuito. Y eso es también plata para los docentes. Uno no aumenta el poder adquisitivo no sólo con el salario, sino de manera indirecta cuando no se cobra un boleto o se congela una tarifa o hay productos a precios especiales".

Sobre el fin de la cláusula gatillo, Sukerman analizó: "La cláusula es propia de políticas neoliberales. ¿Qué es lo que pasa? La inflación le gana al salario y entonces la cláusula automática se activa porque se pierde poder adquisitivo".

Consultado sobre sin cláusula gatillo habría una propuesta superadora, el titular de la cartera de Trabajo destacó: "Nos proponemos eso porque es lo mismo que propone el gobierno nacional. Tratar en simultáneo salarios e inflación. Por eso planteamos que no necesariamente se tiene que llevar adelante un acuerdo incolumne y definitivo a un año. Uno puede hacer acuerdos parciales, trimestrales y que se revisen. Fue bueno tener un índice inflacionario menor al esperado".