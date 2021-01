"Tiene que haber un equilibrio —señaló el ex concejal rosarino—. No puede ser que la Legislatura vote proyectos propios y bloquee los del Ejecutivo, o sancione dolosamente proyectos en contra del Ejecutivo, desde el Presupuesto 2020 a la ley tributaria, pasando por aprobar en 20 minutos dos leyes para debilitar a un ministro (por Sain) o que no lo quieran recibir. ¿Cómo un cuerpo legislativo no va a recibir a un ministro?".

Y agregó: "Como tiene derecho la Legislatura a dictar leyes, nosotros tenemos derechos a llevar adelante un plan de gestión. Si hubo falta de diálogo, debemos corregirlo. No he escuchado voces que digan que ponen como ministro a una persona sin diálogo. Todo el mundo entiende y valora que soy una persona de diálogo. Fui concejal en minoría. Tengo ejercicio de remar para sacar proyectos y estoy dispuesto a remar".

Consultado sobre cuáles serán las principales iniciativas legislativas, el ministro respondió: "Vamos a avanzar en temas vinculados a autonomía municipal; reformas judiciales como modificaciones de códigos o creación de juzgados como el contencioso administrativo de primera instancia, fortalecer juzgados comunales; descomprimir la justicia del trabajo con el sistema de ART y con la creación de un sistema de conciliación laboral prejudicial. Transparentar el acceso a las declaraciones juradas de funcionarios. Todos las presentamos y nadie accede. Nos gustaría que haya más publicidad de esas declaraciones".

Además, Sukerman se refirió a los motivos por los cuales el gobernador lo escogió para ocupar una cartera estratégica: abordar ciertos temas, como "autonomía municipal, cuestiones institucionales, cuestiones constitucionales como inmunidades, transparencia, declaraciones juradas y hasta llegar a plantear una reforma constitucional si hubiera un marco, pero que no sea a todo o nada".

En tanto, Sukerman apuntó hacia Miguel Lifschitz. "No parece que sea sano que el gobernador saliente se transforme en jefe de la oposición desde la presidencia de la Cámara de Diputados" disparó.