El candidato a intendente por el Frente Juntos, Roberto Sukerman, se mostró eufórico al anunciar que está claro que ganó la elección por "amplia mayoría" y destacó que, con el acompañamiento de la gente va "a gobernar Rosario".

En el búnker del Frente Juntos, Sukerman dijo esta noche: "Está claro que ganamos la elección por amplia mayoría. Si todo sigue de esta manera vamos a tener el acompañamiento de la población en las elecciones del 16 y vamos a gobernar Rosario. Y a partir de este triunfo también tenemos la posibilidad de ganar la provincia de Santa Fe".

Al referirse a la campaña destacó: "Es un esfuerzo enorme el de la campaña que hemos realizado, una campaña austera, y no una obscena como la que hizo el oficialismo . Nosotros basamos esta campaña en la militancia, recorriendo la ciudad, estando cerca de los rosarinos, que tienen hambre, que no pueden pagar impuestos y no pueden hacer frente a los tarifazos"

Sukerman fue más allá con los pronósticos y remarcó: "Ganando Rosario y ganando la provincia tenemos la posibilidad concreta de que en las elecciones de octubre ganemos con un candidato o candidata y que terminemos con el gobierno de Mauricio Macri el 10 de diciembre y que volvamos a tener un gobierno que esté a favor del pueblo argentino".

"Estamos orgullosos de la elección que hicimos en la provincia, pero estoy muy contento de haber sido el candidato único del Frente Juntos y de que me hayan acompañado en esta patriada. Hace mucho tiempo que estamos buscando la posibilidad de gobernar la ciudad para todos los rosarinos. Y eso vamos a hacer, no vamos a ser sectarios ni excluyentes", remarcó.

"Estamos cansados de un municipio que excluya a los vecinos, a las instituciones. Rosario está buscando un nuevo liderazgo, un liderazgo colectivo. A Rosario la sacamos entre todos adelante o no al saca nadie más", enfatizó Sukerman.



"Ganamos de manera contundente en Rosario -amplió el candidato a intendente-, fuimos los más votados. En Rosario se dio vuelta la página, no quiere más a esta gestión y los vamos a representar, todos juntos, esperando tener una esperanza para esta ciudad que no puede ser la capital del desempleo, que no aguanta más inseguridad".