El candidato a intendente por el Frente Juntos, Roberto Sukerman, tildó de "irresponsabilidad" los dichos de Pablo Javkin, quien pasadas las 21.30 se adjudicó el triunfo como intendente y dijo, además, "ninguna fuerza política le reconoció el triunfo".

En un colmado y eufórico búnker peronista en el Centro Cultural Atlas, y luego de que Eduardo Toniolli saludara el triunfo de la fórmula Omar perotti-Alejandra Rodenas para la gobernación, quien tomó la palabra fue Roberto Sukerman.

Allí, el candidato a intendente fue contundente contra su rival en la lucha por llegar al Palacio de los Leones: "Es una irresponsabilidad lo que acabo de escuchar por parte de Pablo Javkin. Es absolutamente irresponsable de su parte plantear que ya ganó la elección cuando se está contando voto a voto y faltan un 25 por ciento de mesas por escrutar".

Embed

"Muchas de esas mesas son de los barrios más populares de Rosario. Y nosotros vamos a ganar en todas esas seccionales. Y hay muchos votos nulos e impugnados. Porque además ninguna fuerza política le reconoció el triunfo", disparó.

Ante un nutrido grupo de militantes, Sukerman dijo: "Quiero agradecer a cada uno de ustedes, no tenemos el aparato que tiene el socialismo, no tenemos la posibilidad de pagar las campañas que realizaron ellos y que las pagan con dineros públicos. No tenemos la posibilidad de los grandes medios, pero tenemos militancia, miles y miles de compañeros que volantean, que transmiten nuestra voz, que entendieron que para ganar la provincia de Santas Fe hay que ganar la ciudad de Rosario y eso es lo que vamos a hacer".