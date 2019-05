Stornelli aún no definió si se presentará a indagatoria

Roberto Ribas, el abogado defensor del fiscal Carlos Stornelli, aseguró que "aún no se tomó una decisión" sobre si su cliente se presentará a declarar ante el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, quien pidió su indagatoria y desafuero en la causa donde se investiga la posible existencia de una red de espionaje y extorsión.

"Aún no está decidido si debe presentarse a declarar (por Stornelli). No es el momento de resolverlo", señaló Ribas ante la consulta de si su defendido iba a presentarse a declarar.

El viernes Ramos Padilla volvió a citar a Stornelli a indagatoria, tras cuatro ausencias del fiscal a quien declaró en rebeldía. La nueva citación se dio luego del aval de un tribunal de apelaciones que también le indicó al juez que pida el desafuero y/o remoción del funcionario. El magistrado lo citó a declarar para el próximo viernes.

En declaraciones radiales, Ribas consideró ayer que el juez debería primero escuchar al fiscal en una indagatoria, antes de pedir su desafuero.

"No se entiende por qué pide primero el desafuero, creo que primero debería escuchar a mi defendido. Es una lógica que no entiendo", apuntó el defensor que sin embargo acompañó a su cliente en la estrategia de no presentarse en cuatro indagatorias.

Stornelli está imputado en la causa a raíz de un presunto intento de extorsión a un empresario, por parte del falso abogado Marcelo D'Alessio, a cambio de no involucrarlo en esa la causa de los cuadernos.