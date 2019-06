Mientras se espera una definición sobre la posible alianza de Sergio Massa con el kirchnerismo, Margarita Stolbizer, líder del GEN y hasta hace poco su aliada, reconoció que siente "pena" ante la posibilidad de que esa opción se concrete. No obstante, esa postura no le impidió ser elogiosa con el exintendente de Tigre, al que colocó "sobre la media de la dirigencia política argentina".

"Estamos a 48 horas de saber la decisión final de Massa, pero yo en este momento no converso con él. Sigo siendo elogiosa porque Massa es un gran dirigente, es un muchacho joven, muy capaz, con mirada estratégica, con capacidad de trabajo. Realmente me apena que tome la decisión de ir al kirchnerismo cuando el reconocimiento que muchos le hemos hecho, que él se ha ganado, tuvo que ver cuando se fue de un gobierno corrupto", planteó Stolbizer en el programa Luis Novaresio Entrevista, por A24.

"Me parece que esto no es bueno para él, para su carrera. Pero sigo elogiándolo como dirigente porque es una persona que está por sobre la media de la dirigencia política argentina", agregó.

Tras afirmar que descree que "Cristina se haya abuenado", fue contundente al responder sobre cuál es su definición filosófica sobre el movimiento que representa la expresidenta. “Me cuesta plantearlo desde la filosofía porque yo creo que son una banda de delincuentes. Entonces, sinceramente, le daría una concesión intelectual que no corresponde", afirmó.

Del mismo modo, la ex diputada también fue muy crítica con el espacio liderado por el presidente Mauricio Macri y aseguró que tiene rasgos similares a los del anterior gobierno.

"El macrismo tiene su dosis de pragmatismo, el duranbarbisimo es un poco eso. Es simplemente llegar. Ellos son los gestores de los negocios. Por eso me parece que tienen tantos parecidos (con el kirchnerismo), que la grieta no es tal, que no hay tanta diferencia, tanta distancia en el medio de quienes, entre otras cosas, entienden el Estado como parte de un botín", señaló.