La diputada nacional por el GEN, Margarita Stolbizer, estuvo este jueves en "Intratables" donde afirmó que la necesidad de "menos shows y más resultados de la Justicia", en alusión a las detenciones de Julio De Vido y Amado Boudou.

Cuando Diego Brancatelli hizo mención de que sus denuncias estaban orientadas al kirchnerismo y no al oficialismo, la funcionara respondió: "Yo no tengo una obsesión, ni un problema personal con la señora de Kirchner. tengo un problema grave con la corrupción que ha tenido costos sociales y humanos brutales", afirmó. Ya agregó: "He hecho denuncias contra este gobierno también" .





Margarita Stolbizer en Intratables







En otro tramo de la charla, la legisladora sostuvo que no está arrepentida de la alianza con Sergio Massa tras los resultados de las últimas elecciones.

También se refirió a los últimos cruces que mantuvo con Elisa Carrió, la diputada electa por Cambiemos. "No es un problema para mí, es un problema para el gobierno".