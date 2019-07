Stanley: "Ahora no hay connivencia con el narcotraficante"

La ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, sostuvo hoy que "hay una decisión de Gobierno clarísima de combatir el narcotráfico" y consideró que "no hay connivencia, ni con el narcotraficante ni con el mafioso".

En una entrevista con Télam, la funcionaria hizo un apartado especial para referirse al tema drogas. Entonces aclaró que su combate tiene mucho que ver "con el área de Seguridad, que va detectando las cocinas y los bunkers y los destruye", pero también "hay un trabajo de acompañamiento a chicos o adultos que cayeron en las adicciones", que se hace desde su cartera.

Para Stanley "lo más importante de todo esto es que no hay connivencia, ni con el narcotraficante ni con el mafioso, ni con ningún eslabón de estas redes", y agregó que "hay una decisión de Gobierno clarísima de combatir el narcotráfico".

"Cuando no combatís al nacotráfico y sostenés que somos un país de tránsito, es porque negás la realidad"

La funcionaria dijo además que en los ocho años que trabajó con Macri en la ciudad de Buenos Aires "veía lo que había crecido la droga", y desde la gestión nacional "o se miraba para otro lado o había complicidad".

"No había combate al nacotráfico, y no hay otra explicación para no hacerlo", dijo Stanley, que contó que cuando llegaron al gobierno "gobernadores y ministros provinciales del área pedían ayuda" para combatir el tema.

Además, indicó que muchas madres "tuvieron que dejar de trabajar para cuidar que sus hijos no vuelvan a la droga", y opinó que "cuando no combatís al narcotráfico y sostenés que somos un país de tránsito, mientras las cocinas de droga brotaban alrededor, es porque negás la realidad y mirás para otro lado".

Para Stanley, los tres factores fundamentales para enfrentar el problema son: "la prevención, atender al que cayó en la adicción y la reintegración comunitaria".

En referencia a esos factores, afirmó que el presidente Mauricio Macri "siempre pide cuando tratamos el tema que se meta en la currícula, que se empiece a hablar desde chicos" sobre las drogas.

Y consideró que lo que también permitió que "la droga creciera tanto en los últimos 12 años" es "la naturalización del consumo, por sentir que no pasa nada", y "la accesibilidad, es decir conseguir la droga en todas partes".

En este sentido, destacó el trabajo que hace la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) y las fuerzas de seguridad.