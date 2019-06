"El que está dudando respecto a quién votar, tiene que apoyarse en nuestra palabra, en nuestro compromiso. Que compare de dónde veníamos y dónde estamos", afirma Antonio Bonfatti. Encendido y enérgico, con la adrenalina a tope en el final de la campaña, el candidato a gobernador del Frente Progresista no ahorra adjetivos y críticas hacia su rival Omar Perotti, pero con una curiosidad: no lo cita nunca con nombre y apellido.

En una entrevista de cierre de campaña con LaCapital, Bonfatti le pide el voto a los santafesinos y hace una especie de compilado, de best of de las obras del Frente Progresista durante todos estos años. "Me considero un piloto de tormentas para seguir gobernando Santa Fe", mensura el presidente de la Cámara de Diputados.

"Estoy confiado en que los santafesinos van a reconocer todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos propuesto, todo lo que hemos cumplido. Y basta con comparar de dónde venimos en la provincia y todo lo que hicimos. Vamos a ganar las elecciones", apunta. "Venimos de aquellos que fueron parte de un gobierno del que quiero recordar algunas cosas. Me acuerdo cuando para ir a un hospital público había que llevar guantes de cirujano, los elementos para la sutura y hasta las sábanas. Hicieron un hospital en 24 años, con plata de Nación, que se inundó en Santa Fe, con dos metros de agua. Nosotros hicimos en once años y medio diez hospitales y un centro de especialidades médicas", refuerza.

Por esa línea de razonamiento, el dirigente socialista sigue apuntando a Perotti sin nombrarlo. "El que habla de la producción y la productividad fue parte de los que privatizaron dos bancos y dejó al sector productivo sin respaldo. Veníamos de un gobierno en el que la Justicia se defina en un estudio jurídico de Rosario, ahí se definían los jueces, y los expedientes. Y las causas terminaban prescribiendo", resume.

Y agrega, sin solución de continuidad, como decían los viejos relatores de fútbol: "Venimos de la etapa en la que se destruía la escuela pública y, fundamentalmente, las escuelas técnicas. Nosotros tenemos la matrícula más alta del país. Venimos de la época en que las motoniveladoras se las compraban a Lázaro Báez. Cuando estaban a punto de adjudicar, con un sobreprecio del 50 por ciento, un acueducto a Odebretch. Y a eso lo frenó Hermes Binner".

—¿Lo dice por los gobiernos peronistas?

—Era la única carpeta que tenía sobre el escritorio. Y recuerdo al entonces intendente de Rafaela (por Perotti) reclamando por ese acueducto de Odebretch, cincuenta por ciento más caro. Eso es lo que pasaba. Y recuerdo que en otro gobierno desguazaron la EPE para privatizarla, como privatizaron la Dipos. Tuvimos que invertir todos los santafesinos mil millones de dólares de privatización, porque le entregaron el Banco totalmente blanqueado a los hermanitos Rohm. Ese monto representaría hoy 1.500 kilómetros de rutas nuevas.

—Eso que dice ahora, en su momento fue reconocido por los santafesinos, por eso ganan ustedes desde 2007. Lo que la oposición critica es la seguridad. Perotti dice: "Orden y paz".

—Ahí también yo recuerdo cuando la policía compraba las balas y el uniforme, cuando la mitad del salario del policía era en negro. ¿Y quién escucha hablar ahora de las cooperadoras policiales? ¿Quiénes son los presos de ahora? Los Monos, los Ungaro , los Funes, los Cuatreros, los Bassi, Alvarado. ¿Quién los puso presos, con qué Justicia, con qué policía? Con la buena policía. Porque así como hay malos, también hay buenos. En Santa Fe, el que las hace, las paga. Y lo hemos demostrado. Yo me enfrenté a las mafias y me balearon mi casa, cuando los condenaron les balearon las casas a jueces y fiscales. Ahora se descubre cómo actuaban. Pero están presos.

—¿Cómo va a generar trabajo la provincia en un escenario de crisis nacional?

—Con inversión del gobierno, con un piso de cinco mil millones de pesos por año para subsidiar las tasas del sector productivo, que innove y genere trabajo. Y prometo apoyo para los emprendedores que necesiten de capital para empezar, siempre en sinergia con el sector científico-tecnológico.

—Apuntando al voto útil, imagino que usted intentará atraer a los votantes radicales que estuvieron en el Frente y que pasaron a Cambiemos.

—El mensaje es para todos. No tengo que hacer un discurso diferente según sea mi oyente. Esta es mi propuesta, y se la digo a los radicales, a los peronistas, a los independientes, a los jubilados, a las mujeres. Confíen en nosotros. En esta provincia hay calidad institucional, división de poderes. Tenemos que estar orgullosos de Santa Fe. No guitarreamos, tenemos experiencia.

—¿No tener una referencia nacional es un beneficio o una complicación para el Frente Progresista?

—Los santafesinos definen el domingo quién será su gobernador, nunca tuvimos una referencia a presidente fuera del espacio del Frente Progresista. Yo goberné con las Cámaras legislativas en manos de la oposición, y salí adelante. Me considero un piloto de tormentas, por todo lo que pasé, las denostaciones que sufrí, las mentiras. Sé conducir la provincia, tengo experiencia y la misma pasión de siempre.

—¿Qué pronóstico electoral tiene?

—Vamos a seguir gobernando Santa Fe, vamos a ganar Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Venado Tuerto, la capital provincial. Las ciudades más importantes quedarán en manos del Frente Progresista.

—¿Tiene "in péctore" los nombres de los futuros miembros del gabinete?

EM_DASHMinistro de Gobierno será Rubén Galassi, y ministro de Economía será Gonzalo Saglione. Para el resto del gabinete elegiré también a los mejores. Hay que gobernar con amplitud y transversalidad.

—¿La gente está meditando su voto?

—Siempre fue así. Pero vamos a ganar. Tengo encuestas que nos dan ganador. Les digo a los santafesinos que tenemos palabra, equipos experiencia. Santa Fe puede liderar un proceso de cambio en el país. Nuestros productores tienen la tecnología de punta en el mundo. La diversidad productiva y la capacidad de los empresarios es enorme.

EM_DASH¿Lo interpela que sea recurrente la crítica a la política de seguridad? ¿Hay cosas para mejorar?

—Siempre se puede mejorar, y hemos venido mejorando muchísimas cosas. Hay que ser cada vez más eficientes. No me temblará el pulso para seguir avanzando. En Santa Fe, el que las hace las paga. Acá no hay connivencia. El votante indeciso tiene que apoyarse en nuestra palabra.