Somaglia defendió el concurso para jueces comunitarios

Somaglia aseguró que se respetó el decreto 268/19 y explicó que “ese examen determina quiénes siguen adelante en el proceso y quiénes no superan la etapa, pero no plantea un orden de méritos. Los que obtienen 60 puntos o más, están habilitados para las entrevistas personales con los jurados, donde se valoran los antecedentes, se realizan preguntas sobre conocimientos generales y se presenta un plan de trabajo”.

“Luego _agregó el secretario de Justicia_ se hace una calificación global de todo lo actuado. El examen escrito determina quiénes superan esa instancia, pero después el jurado toma en consideración la entrevista, el plan de trabajo y los antecedentes del postulante”. En el caso de los jueces comunitarios, la terna elegida por los jurados “es vinculante para el gobernador”. Esto significa que si pretende incluir otro nombre, “solo puede hacerlo mediante un decreto que lo justifique, cosa que no sucedió en estos casos”. A partir de ahora y en medio de este contexto, las decisiones finales sobre quiénes accederán a estos cargos estarán en manos de la Legislatura de la provincia.

Somaglia también respondió a las críticas que apuntan sobre su persona. Consideró que no le sorprende “la acción de algunos que la expresan, ya que buscan llamar la atención con manifestaciones adversas sin un análisis de la legalidad de los procedimientos, evidenciando que la argumentación no tiene reglas, pues afirman hechos o proponen situaciones sin detenerse en valorar si ello puede aplicarse realmente. Pero más allá de cualquier connotación subjetiva, ese concurso sólo podrá resolverse si se alcanzan acuerdos básicos, y eso no sólo es desafío y responsabilidad del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo, quien deberá tratar los pliegos a los fines de cubrir las vacantes existentes en 36 localidades de la provincia”.

La Asamblea Legislativa está prevista para el 24 de noviembre, que es la instancia institucional que tiene que validar todo el proceso, que fue puesto en cuestión por varios sectores políticos de la Legislatura y en base a las críticas que hicieron varios de los concursantes.

Los primeros en señalar supuestos irregularidades fueron los diputados Fabián Palo Oliver (Radicales Libres) y Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) en una conferencia de prensa el miércoles pasado en la ciudad de Santa Fe. Ambos legisladores denunciaron que al menos 17 de los nombres que aparecen como propuestos por el gobernador como postulantes a jueces comunitarios tienen vinculaciones con distintos partidos políticos y que, en algunos casos, personas que obtuvieron bajos puntajes en los exámenes aparecen encabezando las ternas de profesionales propuestos.

Un día después, los radicales que responden al ex ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, fueron más duros y hablaron de “contubernio” entre el socialismo y el Ejecutivo provincial. “Lo que ocurre con las ternas para cubrir los cargos de jueces comunitarios de pequeñas causas elevadas por el gobernador Perotti a la Legislatura es escandaloso: de 36 pliegos remitidos, en solo siete casos se respeta el orden del puntaje de oposición”, acusó el diputado Juan Cruz Cándido por Twitter.

Luego salió Juntos por el Cambio con un comunicado que tituló “Jueces por mérito, no por acomodo. Somos el cambio, o no somos nada”.

Al día siguiente del documento de Juntos por el Cambio llegó la respuesta del socialismo, también a través de un comunicado: “El Poder Ejecutivo, como responsable del proceso de selección, arma las ternas y eleva nombres al Poder Legislativo para su aprobación o rechazo en virtud de un examen, de antecedentes y de una entrevista. La Legislatura es la que luego evalúa ese proceso y da acuerdo o no a esos pliegos”.