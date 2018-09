El diputado nacional Felipe Solá aseguró ayer que Cristina Fernández "tiene derecho" a ser candidata a presidenta aunque "esté procesada", en tanto que defendió la idea de armar un frente opositor que incluya al kirchnerismo porque "hay que tener en cuenta" a sus votantes.

El legislador del Frente Renovador (FR) insistió en que "es legítimo" que la senadora nacional de Unidad Ciudadana (UC) vuelva a presentarse como candidata, aunque expresó dudas acerca de si sería "conveniente" o no para las chances de la oposición.

"Sí, es legítimo, aunque puede no ser lo más conveniente. Pero tiene derecho a serlo, a pesar de que esté procesada. Ocurrió con Lula en Brasil, a quien recién al final le tuvieron que prohibir expresamente que fuera candidato", dijo.

Solá destacó que Cristina sigue aglutinando la mayor cantidad de votos dentro del espectro opositor, razón que —a su entender— justifica tender puentes con esa fuerza política.

"Más allá de la candidatura o no de la ex presidenta, que a lo mejor no sea lo más conveniente, sí hay que tener en cuenta a todos sus votantes, o a la mayor parte de ellos, porque son un número muy importante y esa es una opinión muy importante del país", resaltó.

"Yo quiero ganar, y quiero que gane la oposición", enfatizó para justificar su acercamiento a la ex jefa del Estado y, al mismo tiempo, para marcar diferencias con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, de quien tomó distancia.

Solá es uno de los dirigentes del peronismo que ya se lanzó como precandidato a presidente, postulación que blanqueó su alejamiento de Massa, quien prefiere construir una alternativa opositora al margen del kirchnerismo.

Además, el ex gobernador bonaerense ya construye vínculos con el kirchnerismo y se sumó al lote de dirigentes que afirman que Cristina es blanco de una "persecución política" de un sector del Poder Judicial.





Kicillof

El legislador porteño de Unidad Ciudadana (UC) Leandro Santoro sostuvo ayer que Axel Kicillof "tiene un capital simbólico muy fuerte" y que, en caso de que Cristina Kirchner "no se presente" como candidata a la Casa Rosada, "suben las acciones" del ex ministro de Economía nacional para ocupar ese lugar.