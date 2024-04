Sofía Botto: "La desregulación absoluta de la economía ha pulverizado los ingresos"

Botto hizo las declaraciones en el marco de la campaña impulsada por Libres del Sur en todo el país, consistente en la recolección de firmas para pedir el congelamiento de los precios de los alimentos y de las tarifas de luz y gas , que “son servicios esenciales que representan un gasto que muchas familias no pueden afrontar”, sostuvo la dirigente.

“Está muy claro, y ha quedado debidamente demostrado, que la economía no puede funcionar sin restricciones ni límites en una sociedad en la que los formadores de precios confunden libertad con vale todo. La situación para la clase media es asfixiante, y muchas familias han pasado a estar en situación de pobreza. Ni hablar de la situación de los jubilados -añadió-, quienes luego de toda una vida de trabajo son víctimas de una política que no funciona en ninguna parte del mundo”.

Respecto de la campaña Botto dijo que se lleva adelante en el marco de “la desregulación absoluta de la economía por parte del gobierno de Milei, que ha pulverizado los ingresos y determina que muchas familias no puedan cubrir hoy la canasta básica alimentaria, ni acceder a servicios básicos para la vida". Amplió: "Nosotros estamos hablando con la gente, pedimos la adhesión a este propósito que consiste en lograr un freno a esta política. El Gobierno debe entender que no tiene vía libre para hacer un ajuste de estas características porque la gente lo votó. Hay que mostrarle a los funcionarios nacionales que las medidas que viene adoptando no son favorables a la mayor parte de la sociedad, todo lo contrario, y que lo declamado en la campaña respecto de que el ajuste lo pagaría la “casta”, de ninguna manera esto se ha visto reflejado en los hechos”.