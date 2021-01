Pero el intendente y el diputado provincial Ariel Bermúdez (Creo) también fueron anfitriones, el miércoles, del secretario general del PS de Santa Fe, Enrique Estévez, y Joaquín Blanco, quien ocupa otra banca en la Cámara baja. Y, si bien departieron acerca de la agenda legislativa y el vínculo con el municipio, la política electoral no estuvo ausente.

Tironeos

A principios de 2020, la relación entre Javkin y el ex gobernador y actual presidente de Diputadas y Diputados de la provincia, Miguel Lifschitz, no escribió los mejores capítulos. De hecho, el intendente llegó a advertir que el socialista no era la figura “excluyente” de la coalición opositora, para luego reclamar una conducción plural del espacio. No obstante, con el correr de los meses abonó las chances electorales del otrora titular de la Casa Gris para 2021.

“El Frente Progresista tiene un enorme desarrollo territorial, por sus intendentes, y por Lifschitz, quien puede ser candidato si así lo decide”, sostuvo el titular de Creo, en declaraciones a LT8.

Tras instar al espacio a “pararse sobre las fortalezas propias” y a acompañar las gestiones de sus intendentes, sobre todo por el contexto de crisis sanitaria y económica, Javkin sentenció: “En términos personales, hay que tonificar el FPCyS”. Con ese objetivo también conversó con referentes del sector denominado Radicales Libres.

Lo cierto es que el pedido del radicalismo provincial de avanzar en 2021 con una alianza entre progresistas y Juntos por el Cambio (JxC) dividió las aguas políticas, incluso en el macrismo vernáculo.

Sintonía

En la vereda socialista, en tanto, deslizaron a La Capital que durante el encuentro con el intendente rosarino surgieron coincidencias respecto de la necesidad de “defender una propuesta histórica, como también de revitalizarla con nuevos actores y referencias, siempre con el liderazgo de Lifschitz como la figura más aglutinante de respaldos en el FPCyS”.

“La estrategia es fortalecer el Frente Progresista y no caer en la grieta”, sentenciaron en el PS, espacio que días atrás había desestimado una posible inserción en las filas macristas: “Es un claro límite”.

Asimismo, en el partido de la rosa roja no le restaron chances a un próximo encuentro entre Lifschitz y Javkin, como tampoco a una inminente convocatoria a los principales actores de la coalición de perfil progresista.

Días atrás, Estévez había tuiteado: “Nacimos para cambiar la realidad de la provincia sin viejas recetas y sin atajos. El FPCyS es una propuesta superadora a una grieta que no pudo encontrar un rumbo para la Argentina en la última década”.

Incluso, el dirigente socialista apuntó al PJ provincial. “El actual gobierno santafesino es la muestra de una propuesta conformada únicamente para una coyuntura electoral”, advirtió.

Los radicales santafesinos propician la creación de un frente amplio como alternativa a los gobiernos provincial y nacional, lo que implicaría actuar juntos en las próximas elecciones —mitad de mandato— y tender puentes con los partidos que conforman el Frente Progresista y el macrismo.