Sindicato de judiciales: "De acá a fin de año va a haber paro todas las semanas"

“No hay entendimiento y lo que más duele es que no hay diálogo. La semana que viene volvimos a enviar un escrito al ministerio de Justicia y no tuvimos respuesta”, afirmó en LT8 .

Los nombramientos eran uno de los reclamos del sindicato. El otro eran los retroactivos que finalmente el gobierno saldó a principios de noviembre. “Estamos esperando, esto no se destraba. Nos coloca en una situación de conflicto que no queremos. El gobernador se está equivocando y está llevando a un conflicto a todo el tribunal”, sostuvo.

image (18).jpg En el Día Nacional del Trabajador y Trabajadora, judiciales homenajearon a Rafael Gutiérrez

“Hoy el Poder Judicial está atrapado en una hostilidad del Poder Ejecutivo y nosotros tenemos que defender lo que nos es propio. No podemos aceptar que se maltrate al empleado, no se le reconozcan las potestades constitucionales de la Corte y a los que rindieron e ingresaron hace tres años y todavía el gobernador pisa ese nombramiento”.

Críticas al gobernador

El sábado fue el Día del Empleado Judicial y el sindicato armó una cena para festejarlo. El invitado principal era el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, a quien le dieron una placa homenaje. En el discurso, Langella fue muy crítico del gobernador: "Este señor se dio el lujo de dañar compañeros de la EPE, de Aguas, de la administración pública, dejó gente sin trabajo y tiene el tupé de decir que quiere ser el gobernador. No tiene la autoridad moral de sentarse en el sillón del brigadier López".

"No puede ser que nos quieran bastardear de llevarnos por delante. Más allá de lo que nos provoca, es el ninguneo a la dignidad del trabajador. Un año esperando los decretos. Parece que no tiene birome el gobernador, ¿por qué no firma? Porque quiere renovar la Corte y avasallar la independencia del Poder Judicial y no lo vamos a permitir".