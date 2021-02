Sin pasar por la Legislatura, Sain presentará este viernes su informe de gestión

Ante esa situación -el anuncio de que el titular de la cartera de Seguridad no asistiría lo hizo el diputado Leandro Busatto en una conferencia de prensa- la Comisión volvió a reunirse y realizó una nueva invitación formal a una "reunión de trabajo" a Sain, aclarando que la prensa podría estar presente antes y después del encuentro, pero no mientras se desarrolle el encuentro del ministro con los legisladores.

"Pretendía un debate serio y fundado, de cara a la sociedad. No obstante, seguiremos en la lucha contra las mafias protegidas por el bloque histórico de poder y bregando diariamente por la seguridad democrática de nuestra gente", escribió hoy Sain en su cuenta de Twitter dejando en claro que no asistiría a la reunión.

"Nunca haría un show mediático porque no lo necesito como otros curanderos de la seguridad. No pienso dejar ni una pizca de mi trabajoso prestigio en esta querida provincia, que hoy es mi provincia, mi casa", agregó en el hilo.

"La política y la prensa santafecina es excepcionalmente singular: un ministro pone como condición para ir a la legislatura a exponer con su equipo ministerial que la reunión sea pública y ante toda la prensa, y algunos periodistas y políticos lo toman como una mezquindad política", redondeó su pensamiento Sain.

De todos modos, Sain expresó en la red social que este viernes hará público "el informe de gestión, la exposición y la documentación respaldatoria de las acciones y políticas que estamos llevando a cabo en el ministerio de Seguridad. Eso íbamos a exponer y debatir en la legislatura pero no ante algunos encerrados en cuatro paredes".

"¿Y la trasparencia republicana? ¿Los “progresistas” (sic) no dijeron que no conocían la política de seguridad existente e implementada? ¿Y porque no querían que la exponga ante la sociedad y la prensa? ¿ A qué le teme Miguel Lifschitz?", se preguntó Sain en su posteo.