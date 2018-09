Sin la presencia de Miguel Lifschitz, el presidente Mauricio Macri recibió esta tarde a los gobernadores para cerrar las negociaciones por el presupuesto 2019, que será enviado en los próximos días al Congreso para su tratamiento.

"De parte de los gobernadores encontramos un acompañamiento a la necesidad de que el presidente cuente con un presupuesto y también el convencimiento de que tiene que ser con equilibrio entre ingresos y gastos", sostuvo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Lifschitz no acudió a la reunión y por cuestiones médicas tampoco lo hizo su vice, Carlos Fascendini, por lo que los representantes de Santa Fe fueron los ministros de Gobierno y de Economía, Pablo Farías y Gonzalo Saglione. Los otros que también pegaron el faltazo fueron Carlos Verna (gobernador de La Pampa), Alberto Rodríguez Saá (San Luis) y Gustavo Bordet (Entre Ríos).

En conferencia de prensa tras el encuentro, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sostuvo que "la Nación necesitaba la colaboración de las provincias" para reducir el déficit y subrayó que el diálogo le da "un plus, porque da un marco institucional que muestra que no es un Gobierno buscando el equilibrio fiscal, sino que es el sistema político de la Argentina".

Por su parte, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, resaltó que lo principal del acuerdo por el presupuesto 2019 es mostrar que "la Argentina está capacitada para trabajar oficialismo y oposición para retomar la senda del crecimiento".





Saglione sostuvo que "el debate de las próximas jornadas estará centrado en que no hay una sola forma de llegar al equilibrio fiscal", y destacó que "todavía no hay un acuerdo en cuanto al contenido del presupuesto, el gobierno nacional va a hacer una presentación al Congreso el fin de semana".

"Recién después podremos estar encontrando elementos que nos permitan a los gobiernos provinciales brindar o no el acompañamiento", precisó, y dijo que en particular a Santa Fe "le preocupa sobremanera la decisión que el gobierno ha transmitido de eliminar los aportes al transporte y a la tarifa social eléctrica, eso impacta fundamentalmente sobre sectores sociales que hoy no están en condiciones de absorber un nuevo incremento de la tarifa".

Sin embargo, remarcó que "en la reunión con el ministro Frigerio se abrieron algunos espacios de debate" que permiten suponer una solución paliativa a la quita de aportes.