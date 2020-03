Con el voto exclusivo del Frente Progresista la Cámara de Diputados avaló con modificaciones el proyecto de ley sobre Necesidad que vino con media sanción del Senado. Pero el oficialismo y los bloques de Carlos Del Frade y Ciudad Futura decidieron rechazarlo.

Este giro en las posiciones hará que la iniciativa vaya al Senado nuevamente, aunque nadie sabe a esta hora cuándo sesionara. Los argumentos posteriores a la polémica sesión varían, como siempre, de acuerdo a los fundamentos del oficialismo y la oposición.

“Lo que se votó en Diputados no conforma al gobierno. La oposición le dio al gobierno nacional todo lo que los opositores santafesinos nos niegan”, confirmó a LA CAPITAL una fuente de primera línea de la Casa Gris.En cambio, desde el Frente Progresista se dijo a este diario que “por decisión del presidente de la Cámara de Diputados (Miguel Lifschitz) se le están otorgando 37 mil millones de pesos vía deuda para afrontar las emergencias, incluyendo los seis mil millones que Omar Perotti había pedido para enfrentar el coronavirus”.

Socialistas y radicales sí rechazaron lo que denominan “superpoderes” que, para el gobierno, es “otra cosa”. Así lo dejó establecido un funcionario de Gobernación: “La esencia real de una ley de emergencia es que el Ejecutivo pueda disponer de la capacidad de reordenar cuentas, partidas. Para eso pedidos la emergencia. Lo que se votó en Diputados tiene gusto a poco”.

“Le estamos dando al gobierno 37 mil millones, le dimos todo lo que nos pedían, decimos que no a los superpoderes y a las sumas no remunerativas para los estatales. Eso que lo arregle el gobierno con los sindicatos, que no se lo van a permitir. Y le damos su lugar a municipios y comunas”, dijeron los diputados frentistas.

Desde el gobierno revelaron que hubo una reunión muy tensa cerca del mediodía entre el ministro de Economía, Walter Agosto, y algunos legisladores opositores.

Lo concreto es que, pese a la reunión del martes por la noche, entre Perotti, Lifschitz y el resto de los legisladores, ayer tampoco hubo ley. Sí un proyecto aprobado por la mayoría del Frente Progresista que va al Senado, donde existe mayoría peronista. El diputado Ariel Bermúdez, referenciado en Pablo Javkin, se abstuvo, e igual posición tomó el bloque encabezado por Rubén Giustiniani.

Las fuentes oficiales consultadas dijeron no creer que el Senado vaya a aprobar lo que salió de Diputados, aunque desde el Frente insistían que le dieron al gobierno “todo lo que le pedían”.