Silberstein dijo que la baja de la edad de imputabilidad "es parte de la campaña electoral"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Ricardo Silberstein, salió al cruce del proyecto del gobierno nacional de bajar la edad de punibilidad de 16 a 15 años y dijo que el debate que se pretende instalar "es parte de las etapas de la campaña electoral".

"Si se ve estadísticamente el impacto que eso puede tener, se ve que se trabaja sobre todo para la tribuna", advirtió el ministro. Y afirmó que "es más importante definir qué políticas vamos a aplicar frente a los menores, imputables y no imputables".

De esta manera, marcó su postura frente a la iniciativa del gobierno de Cambiemos, que apunta a bajar la edad de imputabilidad a los 15 años. La intención de la Casa Rosada es enviarlo al Congreso en febrero, durante el período de sesiones extraordinarias.

En declaraciones a LT10, dijo que antes que debatir sobre la edad de imputabilidad, le parece más importante "trabajar en una ley de fondo que regule bien la relación de los menores no imputables y regule bien el problema de los menores imputables".

Frente a la situación de los menores no punibles, remarcó que "hay un debate mucho más profundo que establecer si se baja o no la edad de imputabilidad".

"Uno de los debates más importantes es si se puede tener un menor no punible dentro de un establecimiento de puertas cerradas sin un régimen carcelario", concluyó el titular de la cartera en la provincia.

imputa.jpg

En Santa Fe. El ministro dijo además que en la provincia no se ha logrado tener una ley para los menores imputables para juzgarlos y que "son muy pocos los juzgados porque no hay un código de procedimiento".

Sobre este punto, el ministro del gabinete de Lifschitz dijo que "el hecho de que no haya un Código Procesal Juvenil significa que menores que deberían estar más tiempo detenidos o presos no lo están, o menores que están detenidos o presos no lo deberían estar".

"La consecuencia de todo esto es que el menor tiene en la provincia de Santa Fe un tratamiento peor que un adulto. Esto es insostenible ante los organismos internacionales", advirtió el funcionario.