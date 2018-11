"Siempre es buena la competencia interna", sostuvo Lifschitz pensando en 2019

El gobernador santafesino, Miguel Lifschitz, destacó que "siempre es buena la competencia interna" de cara a las elecciones del año próximo, y deslizó que los santafesinos podrían ir a las urnas en el primer semestre, aunque todavía no hay confirmaciones. Mientras tanto, consideró que los votantes de la provincia "van a saber valorar" el trabajo que hizo la gestión socialista. "La mejor estrategia es presentar buenos candidatos y poder contarles a los santafesinos todo lo que hemos hecho en estos cuatro años", apuntó.

"No imaginamos que íbamos a estar inmersos en una coyuntura económica tan compleja. Coincidimos todos, tanto empresarios como trabajadores, en que la crisis también era una oportunidad para pensar el futuro, porque en definitiva salir de una crisis también requiere una visión de futuro, porque salir de una crisis también requiere encontrar el camino adecuado", resaltó Lifschitz, quien dijo estar "convencido de que el camino no es el ajuste, la recesión, no es el Fondo Monetario Internacional. El camino pasa por el desarrollo, la inversión, reactivar la economía, apostar a la industria, al valor agregado, al sector productivo. De eso se trata este acuerdo santafesino".





El gobernador resaltó las dificultades para diseñar el presupuesto 2019. "Fue un esfuerzo importante para tratar de cerrar los números, lograr un presupuesto equilibrado y al mismo tiempo no bajar ninguno de nuestros objetivos prioritarios: la obra pública, la educación, la salud y la seguridad. Creo que eso ha quedado reflejado en el trabajo que hizo el ministro de Economía (Gonzalo Saglione) y que hemos elevado a la Legislatura", dijo, para añadir: "Estamos bajando impuestos, creo que somos el único distrito de la Argentina que lo está haciendo".

Lifschitz remarcó que el presupuesto nacional que se aprobó "tiene la carga tributaria más alta de los últimos años, la carga de retenciones más alta de los últimos años. Santa Fe ha tomado un camino inverso: asumimos el compromiso del consenso fiscal del año pasado y bajamos nuevamente ingresos brutos y sellos. Actualizamos por debajo de la inflación el impuesto inmobiliario. Entendimos que debíamos colaborar y contribuir con el conjunto de la sociedad que está pasando un mal momento".

Señaló además que "en los próximos días" van a tomar una determinación en cuanto a la fecha de elecciones. "No hay mucho margen, la Constitución y la realidad del año electoral impiden hacer simultáneas las elecciones, nos impiden anticiparlas", dijo, pero anticipó que serán "en el primer semestre y puede haber una o dos semanas de diferencia".

Sobre la posibilidad de convocar a un frente electoral, el mandatario sostuvo: "La mejor estrategia es presentar buenos candidatos y poder contarles a los santafesinos todo lo que hemos hecho en estos cuatro años. Creo que se ha trabajado mucho, se hicieron muchísimas cosas. Cuando cierre mi gestión dentro de un año vamos a haber invertido 80 mil millones de pesos en obra pública, es una cifra inédita. Mejoró la salud y la educación, mejoró la seguridad, con altibajos y dificultades, pero tenemos herramientas para combatir el delito que no teníamos cuatro años atrás".

"Confiamos en que los santafesinos van a saber valorar esto y nos van a elegir para seguir gobernando cuatro años mas", remarcó.

Si bien todavía no puede anticipar si habrá una lista consensuada o internas abiertas, opinó que "siempre la competencia interna es buena, permite contener mejor a distintos sectores del electorado, representar mejor a un Frente Progresista que es plural y que integran distintas fuerzas, pero obviamente que a esto lo tienen que definir quienes se sientan candidatos. Lo tienen que definir las fuerzas políticas, yo desde mi lugar de gobernador voy a acompañar a todos los candidatos del Frente Progresista".

Admitió además que se hubiese presentado para un nuevo período al frente de la administración provincial si la ley lo permitiera. "No puedo ser candidato a gobernador. Me hubiera gustado, pero no", sostuvo, además de indicar que aún no definió si se presentará a algún cargo electivo. "No tengo ninguna definición ni decisión tomada, lo importante es la gestión, poder cerrar estos cuatro años de gestión con una buena nota de los santafesinos es mi mayor objetivo. A las postulaciones las vamos a discutir cuando sea el momento", sostuvo.

Finalmente, Lifschitz sentenció: "De la crisis no se sale por el fondo sino por el frente. Es un juego de palabras que tiene mucho sentido: no es mirando para atrás como vamos a salir de la crisis".