Sica: "Esta recesión va a ser más corta que las otras"

El ministro de Producción, Dante Sica, consideró ayer que "las señales" enviadas por el gobierno empezaron a "calmar al mercado", mientras evaluó que la recesión por la que atraviesa la Argentina "va a ser un poco más corta" que otras.

"Estamos preocupados y muy ocupados", aseguró el funcionario, quien indicó que el contexto económico llevó al gobierno a "tomar medidas para garantizar la estabilidad y dar señales fuertes".

En ese sentido, insistió: "Las señales que estamos enviando empiezan a calmar al mercado".

"La economía lentamente está volviendo a sus niveles normales", afirmó Sica, mientras destacó: "Tenemos un programa de normalización del comercio exterior".

Además, resaltó: "Nuestras normas de comercio exterior respetan los parámetros internacionales".

"No hay una razón para pensar que las importaciones puedan estar dañando al aparato productivo", señaló el ministro de la Producción.

Al ser consultado respecto del dólar, que el viernes finalizó a $37,81, sostuvo que "el mercado es el que va a determinar el valor".

Por otro lado, puntualizó: "Hay una diferencia con relación a otras recesiones. Creo que va a ser un poco más corta".

"El reacomodamiento del tipo de cambio permite que lo que puede estar ajustando ahora el consumo interno empieza a recuperar por el lado de las importaciones", argumentó.

En tanto, admitió: "Cuando hablamos de tormenta, hablamos de una crisis".

Con relación a la renovación del programa Precios Cuidados, subrayó: "Hemos trabajado muy bien con las cadenas de supermercados y las empresas que abastecen".

Sostuvo que su gestión pretende "garantizar una reposición permanente" y analizó que el programa permite dar "certeza en estos tiempos de mucha volatilidad de precios".

"El programa sirve mucho como referencia de precios. Estamos ajustando el control en convenio con las provincias que participan en Precios Cuidados", apuntó.

Pronósticos negativos

Por fuera de las estimaciones del gobierno, distintos analistas económicos advirtieron que Argentina atravesará "por lo menos dos años de recesión", al tiempo que pronosticaron una caída del producto bruto para este año.

El ex viceministro de Economía Emmanuel Alvarez Agis subrayó: "El 2001 no está en condiciones de aparecer. No venimos de tres años de recesión sino de uno". Sin embargo, sostuvo que "necesitamos un gobierno mucho más pragmático".

"Vamos a tener por lo menos dos años de recesión, la peor desde 2001, probablemente", alertó el ex funcionario del kirchnerismo, y pronosticó: "Si no nos estabilizamos desde el punto de vista financiero, esos fantasmas que tenemos sí pueden aparecer". En ese escenario, el economista cuestionó que la administración de Mauricio Macri piensa que "todos los problemas" del país se solucionarán con deuda.

Por su parte, el economista Fausto Spotorno subrayó: "Este año no habrá crecimiento del PBI y estimo una caída del 1,8 por ciento".

El también director del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres aseguró que "falta mucho tiempo" para que la economía argentina sea "sólida" al argumentar que "se ha deteriorado históricamente".

"Somos los habitantes del mundo con más experiencia en crisis", apuntó, y destacó: "Como la economía es tan débil nuestro ahorro es en dólares".