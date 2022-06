"Si votás a Milei, votás a un genocida", sostuvo con dureza Elisa Carrió

La principal referente de la Coalición Cívica no tuvo empacho a la hora de definir al referente de La Libertad Avanza. "Cuando vos votás por moda y por ira, podés votar un Hitler", expresó

En ese sentido, sostuvo que "este es el límite" y agregó: "El chico sabe muy bien de algo y del resto no sabe nada. Pero claro, cuando vos tenés ira, cuando vos votás por moda y por ira, podés votar un Hitler. Así votó Alemania y así votaron los judíos alemanes y terminaron en Auschwitz".

Carrió reforzó así expresiones que ya había formulado el jueves en distintos reportajes concedidos a medios de comunicación de Jujuy, donde llegó para encabezar hoy un acto de institucionalización del espacio que conduce a nivel local.

Este jueves Carrió se reunió con el gobernador de Jujuy y titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, tras lo cual habló de "unidad" en la coalición opositora de Juntos por el Cambio y fue cuando, consultada sobre un posible acercamiento a Milei, criticó que "con lo del tráfico de órganos, si votás a Milei, votás a un genocida".

Hace una semana, Milei había generado una polémica al afirmar durante un reportaje que la venta de órganos era "un mercado más".

"Es un mercado más. Vos podrías pensarlo como un mercado. El problema es por qué todo lo tiene que estar regulando el Estado", afirmó en ese momento el líder libertario.

Por otro lado, Carrió habló sobre la situación de Juntos por el Cambio y el cruce protagonizado por Morales con Mauricio Macri, luego de que el ex presidente tildara de "populista" al histórico líder radical Hipólito Yrigoyen, y sostuvo que "ya está todo solucionado".

"El problema es que cuando los hombres son grandes y tienen hijas chiquitas nos los dejan dormir. Yo me acuerdo que también fui madre vieja, uno no descansa. Tanto a Mauricio como Gerardo le estoy recomendado dormir; que no hable de historia el ingeniero y el gobernador que duerma un poco más", expresó Carrió en ese sentido.

Por otra parte, reforzó expresiones suyas realizadas ayer tras la reunión con Morales, cuando dijo que en Juntos por el Cambio "hay un núcleo central que no se mueve" y manifestó que "la unidad está garantizada".

"Más allá de lo que puedan ver este año, e incluso el año que viene cuando haya internas, donde va a haber varias candidaturas, la unidad de Juntos por el Cambio la demuestra el tiempo: ganamos, perdimos, seguimos juntos, tenemos amistad política. Y esta es mi responsabilidad, mi responsabilidad es unir", reflexionó.

Carrió realiza una gira nacional para consolidar Juntos por el Cambio y la Coalición Cívica por varias provincias del país y, en ese marco, esta semana estuvo en Salta y Jujuy.

Durante la mañana encabezó un acto de institucionalización de la fuerza que lidera en esta provincia, representada por el referente local del partido, José Albizo Cazón, a quien felicitó por el esfuerzo y sostuvo que "en el norte es muy difícil construir un partido sin dinero".

La ex diputada nacional llegó este jueves a la provincia y tras reunirse con el gobernador Morales brindó reportajes a distintos medios locales, con los que conversó también sobre la actualidad del país.

En diálogo con el Tribuno de Jujuy, consideró: "si nosotros (por Juntos por el Cambio) hubiésemos estado en el poder, el PJ ya nos hubiera tumbado, pero nosotros no somos eso".

Asimismo, reivindicó la deuda contraída por la gestión de Mauricio Macri con el FMI al señalar: "Nosotros terminamos acordando la deuda con el Fondo, sino hoy la crisis sería terminal".

Además, reivindicó que la gestión de Cambiemos al frente de la Casa Rosada implicó "el primer gobierno no peronista que terminó su mandato".

En otro orden, rechazó la posibilidad de integrar una fórmula presidencial para 2023 al afirmar: "Yo, la verdad, tengo poder sin tenerlo" y completó: "Sigo teniendo poder porque tengo autoridad. No necesito un cargo".