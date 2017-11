"Si Lifschitz envía el proyecto de reforma, lo vamos a aprobar"

El diputado provincial del Frente Progresista Rubén Galassi aseguró que el socialismo va a aprobar un eventual llamado a reforma constitucional si es que el gobernador Miguel Lifschitz lo envía a la Legislatura.

Esta afirmación del ex funcionario de la Casa Gris no puede ser considerada neutral: Galassi forma parte del sector de Antonio Bonfatti y en 2016 se había mostrado reticente a la convocatoria.

"Si el gobernador envía el proyecto de reforma constitucional lo vamos a aprobar, como fue siempre la actitud del Partido Socialista", afirmó Galassi, quien, además, adelantó que "vamos a trabajar para impulsarlo, aunque no depende exclusivamente de nuestra voluntad. Se necesitan dos tercios por separados de las Cámaras para habilitar el tratamiento".

Sobre este punto, Galassi recordó: "A principios de 2016 dije que el 2018 era el mejor año para plantear la reforma constitucional. De acuerdo a mi experiencia como ex ministro de Gobierno entendía que los dos primeros años son de instalación y consolidación de un gobernador, en el tercero hay menos presiones como para intentar la reforma constitucional. El 2018 es una muy buena oportunidad".

Cuando se le preguntó si mantenía la posición respecto de que el actual gobernador no podría ir a la reelección por haber jurado con una Carta Magna diferente, el ex ministro de Gobierno evitó dar esa definición. "Los diputados y senadores habilitamos el proceso de reforma, y después cada lista que se presente definirá qué quiere hacer con cada tema. No se puede limitar el alcance de una reforma en la convocatoria; es una potestad de los convencionales", juzgó el legislador socialista.

Al respecto, aclaró que no se deben delimitar los temas: "Después se verá si el Ejecutivo tiene que tener dos períodos y los legisladores también. Son discusiones que se darán en el proceso electoral de los candidatos a convencional. Acá se confunde con el Pacto de Olivos (entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem), cuando se pusieron de acuerdo las dos fuerzas que cosechaban el 80 por ciento de los votos. Esa no es hoy la realidad que tiene la provincia de Santa Fe".

Sin candidato "natural"

A la hora de responder sobre la existencia de un candidato "natural" en el socialismo, tal el caso de Antonio Bonfatti, quien cosechó 760 mil sufragios en su última presentación como postulante a diputado provincial, Galassi sorprendió y dijo al programa En Profundidad, de Canal 4 Express, que "no hay nadie que sea candidato natural, porque cada elección es un proceso nuevo".