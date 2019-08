"Si el kirchnerismo crea el desorden, va a ganar Macri", afirmó Carrió

Elisa Carrió aseguró esta noche que no se va a correr de la campaña de Juntos por el Cambio, afirmó que los gobernadores de la oposición se quejan de las medidas económicas del gobierno nacional porque "ellos quieren plata para hacer política", y dijo que si desde el kirchnerismo "crean el desorden, va a ganar Macri".

"Recorrí el país haciendo campaña y me enfrenté con todas las críticas, pero estuve con los derrotados", sostuvo Lilita en TN, quien dijo que también hizo las campañas que le pidieron María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y Horacio Rodríguez Larreta. "Vi gente que no estaba acostumbrada a la derrota. Ahí se ve quién es dirigente y quién no. La adversidad me encanta, yo nací y vivo en la adversidad, yo me aburro cuando no pasa nada, eso es como tener un marido aburrido tipo Binner", sentenció.

También aseguró que seguirá en campaña pese a que dentro de su mismo espacio no quieren que se muestre en público. "Yo voy a hacer campaña por la libertad, porque la que peleó por la libertad antes fui yo, no ellos. Así de claro se lo digo a Durán Barba. Cuando todos en este país callaban la corrupción, yo estaba sola ahí", manifestó.

Carrió añadió: "Yo soy una porrista, porque hablo desde el alma, y voy a seguir haciéndolo hasta que me muera". Y sostuvo que quien no la quiere en la campaña es Jaime Durán Barba: "El presidente quiere pero Durán Barba no".

También sentenció que "cuando hay caos se vota el orden. ¿El orden de este país es La Cámpora? No. ¿Es Cristina? Jamás. ¿Es Kicillof? No, el orden de este país es Mauricio Macri".

"Si ellos crean el desorden va a ganar Macri", aseveró.

Acerca de la suba del mínimo no imponible de ganancias, Lilita se preguntó: "¿Quiénes se oponen? Los gobernadores del PJ, porque ellos quieren plata para hacer política y no les importa el bolsillo de la gente".

Tampoco se privó de opinar del tipo de cambio. "El dólar a 60 es el «dólar Alberto Fernández», yo lo llamo así. Lo clavó en 60, que era lo que pedía el establishment, que siempre se beneficia con el tipo de cambio a costa del hambre de los argentinos", sostuvo, y dijo que quienes se quejaron porque el gobierno dispuso la baja del IVA fueron "los gobernadores del PJ, pese a que lo tienen en su plataforma".

"Mi tarea en el futuro gobierno es seguir actuando para que los argentinos paguen menos impuestos", indicó, para concluir afirmando: "El destino de la Argentina es maravilloso pero Dios nos está probando quiénes somos".