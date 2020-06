"Si el juez no acepta la opción de Perotti, no queda otra que expropiar"

El presidente Alberto Fernández aseguró ayer que el fallo judicial que frena la intervención de la empresa Vicentin es "un dislate jurídico de magnitud" y planteó que si el juez de Reconquista Fabián Lorenzini no autoriza el planteo realizado por el gobernador santafesino Omar Perotti de buscar la solución "vía concurso", "no habrá otro camino más que la expropiación".

Mientras el tema pasó ahora al terreno judicial, en el ámbito político la situación sigue movida. Por caso, ayer fogoneados por Juntos por el Cambio y agrupaciones rurales se hizo sentir en todo el país un "banderazo" en rechazo a la idea que aún sostiene el gobierno en cuanto a la expropiación de Vicentin (ver página 19).

"Espero que el juez nos dé la derecha" porque "si dice que no a esta opción que presentó Perotti de ir por la vía del concurso, no tengo otro camino más que la expropiación", aseveró el mandatario ayer en declaraciones radiales.

Consensos

En ese marco, el presidente dijo que sigue "buscando los consensos, acuerdos, los caminos para que el Estado se haga cargo de Vicentin, resuelva el problema y tengamos en el sector cerealero una empresa para que nos permita ver cómo funciona y se desarrolla el mercado".

El viernes, el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista aceptó restituir la administración de la empresa Vicentin Saic a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo.

Asimismo se declaró incompetente respecto del planteo de inconstitucionalidad sobre la medida adoptada por el gobierno nacional, presentado por accionistas de la cerealera con sede en Avellaneda.

"El juez sacó una medida que es un invento, con consideraciones y conclusiones llamativas. Discrepo absolutamente porque es un fallo disparatado de alguien que tiene culpa por hacer lo que está haciendo. Porque dice que no puede hablar de la constitucionalidad de un decreto, pero lo está dejando lado y lo desconoce", remarcó ayer el presidente.

En el inicio de la entrevista, Fernández explicó que "de ninguna manera" se volvió para atrás "en la expropiación de la empresa Vicentin".

"Se escuchó otra opción que me acercó Perotti, que consiste en que la intervención de la empresa se haga a través de la Inspección General de Justicia de Santa Fe, con los mismos interventores que habíamos propuesto, y se siga el concurso de acreedores", explicó.

Por su parte, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, Graciana Peñafort, consideró que el fallo de Lorenzini "no tiene fundamentos y es arbitrario", por lo que sugirió que "el Estado debe apelar y dar la pelea judicial".

"El fallo que anula la intervención de Vicentin no tiene fundamentos, es arbitrario, porque no cita ninguna norma, ya que no existe una norma para hacer lo que hizo el juez", señaló Peñafort, y agregó: "El juez Lorenzini hace de cuenta que es presidente".

Absurdo

Peñafort cuestionó que "el juez Lorenzini dijo que no podía declarar la inconstitucionalidad del decreto, pero luego hace un absurdo jurídico porque si no declara la inconstitucional, entonces es un decreto válido. Sin embargo, el juez llama a no cumplirlo".

La letrada también cuestionó al magistrado, ya que en el fallo emitido "ordena desobedecer un decreto al que dice que no puede declarar inconstitucional".

"El juez puede declarar inconstitucional un decreto, pero no puede modificarlo; eso es ilegal", remarcó la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, y aseguró: "Lo primero que debería pasar es que el Estado apele la medida del juez Lorenzini; correspondería apelar y dar la pelea judicial".

"El precedente judicial de inventar el derecho no puede pasar", dijo la abogada, quien además señaló: "No conozco ningún concurso de acreedores que haya funcionado con los niveles de endeudamiento que tiene Vicentin".

Finalmente, Peñafort sostuvo que "el concurso de acreedores se creó para que la empresa pueda pagar, pero ni Correo Argentino ni Vicentin quieren pagar" y, en esa línea, recordó que la empresa "no les hizo ninguna propuesta a los acreedores y eso demuestra que no quiere pagar".