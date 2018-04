El senador provincial Danilo Capitani (PJ) integra el bloque mayoritario en la Cámara alta santafesina, que resultará crucial cuando se tenga que debatir y aprobar el proyecto de reforma constitucional que el gobernador Miguel Lifschitz se prepara a enviar a la Legislatura. Si bien no tiene un posición cerradamente en contra de la modificación a la Carta Magna, aclara que si la discusión se va a supeditar solo a la cláusula reeleccionista, ésta no tendrá sentido. Incluso opina que si Lifschitz pone toda su energía en esta iniciativa corre el riesgo de desatender su gestión de gobierno, que valora por sobre sus antecesores socialistas Hermes Binner y Antonio Bonfatti.

Capitani dijo que el PJ santafesino tiene pendiente la convocatoria a su congreso provincial y que recién ahí, más allá de las opiniones personales, se va a sentar una posición uniforme e institucional sobre la necesidad o no de reformar la Constitución de la provincia. Alejado de este tema de estricta coyuntura, el senador por el departamento San Jerónimo analizó que el PJ tiene grandes chances de volver a gobernar Santa Fe en 2019, aunque condicionó ese eventual triunfo a que el partido genere una gran interna abierta, atractiva y con varios candidatos en juego.

—Ya hay varios candidatos del PJ anotados en la carrera por la Gobernación: Cleri, Perotti, Sacnum, Bielsa. ¿Cómo observa este proceso en el peronismo santafesino?

—El PJ está muy bien posicionado, más allá de las candidaturas que andan dando vuelta. Pero hoy por hoy el justicialismo tiene chances de volver a gobernar la provincia en 2019. La elección que se dio en 2017 posicionó al justicialismo y vemos una caída del Frente Progresista. La posibilidad de que el justicialismo triunfe va a depender mucho de que haya una gran interna, atractiva, donde compitan los mejores candidatos.

—¿La manera en que se resolvieron las candidaturas en 2017 allanó el camino de la unidad o todavía falta?

—Esa interna y la posterior elección fue un gran paso, porque se demostró que a pesar de la competencia, el ciento por ciento de los votos estuvo presente en la elección general. Ese es el primer paso. El segundo paso es lograr una interna que no sea agresiva, algo que también se logró el año pasado.

—El PJ siempre se ha referenciado en una figura nacional, que hoy no aparece con claridad. ¿Cómo enlaza el peronismo santafesino con lo que ocurre a nivel nacional?

—Que no haya un liderazgo fuerte en la Nación ayuda a que el peronismo en la provincia pueda buscar generar distintos candidatos. Hoy no existe más el dedo, y eso es muy positivo.

—Hay dos grandes sectores en el PJ: el que se reflejó en el encuentro en San Luis, con el kirchnerismo, Moyano y los Rodríguez Saá, y el que se reunió en Gualeguaychú con el predominio del los gobernadores. ¿En cuál de los dos se ve reflejado?

—En el Peronismo Federal, que es un peronismo participativo, donde todas las provincias puedan plantear una cuestión federal. Además, ese es un justicialismo que tiene la posibilidad de abrir sus puertas, de generar atractivo en los sectores independientes, que siempre lo tuvimos pero que hace unos años no lo pudimos sostener. Es el camino del justicialismo.

—¿Cómo resuelven el dilema de que la dirigente peronista con más votos sea Cristina y que, a la vez, su figura impide unificar al partido?

—Se tiene que resolver con una gran interna. El justicialismo necesita de todos los sectores, incluido el kirchnerismo, pero tienen que surgir nuevos referentes. Si con los referentes anteriores le fue mal, hay que buscar nuevos referentes que representen a todo el justicialismo y a sectores independientes que siempre nos acompañaron.

—¿Cómo observa la gestión de Lifschitz al frente de la Casa Gris?

—La gestión, en los dos primeros años, fue buena. Toda la parte de infraestructura que no tuvieron los anterior gobiernos socialistas, Lifschitz empezó a mostrar un cambio en ese sentido. Pero me parece que con este planteo de la reforma de la Constitución, que la gente la asocia más a la reelección (seis de cada diez santafesinos piensan que reformar de la constitución es sinónimo de reelección), empiezan los apuros del gobierno. Y este es un tema que tiene que ser altamente debatido, discutido y analizado, que no se hace de un día para el otro. Esto le está originando a Lifschitz algún problema y se puede resentir la gestión. Si los temas que se están planteando, como la coparticipación, o que la EPE y Agua queden en orbita del Estado, y no transferir la Caja Previsional, todo esto se puede hacer por ley, no hace falta reformar la Constitución. Ni siquiera la instalación del ballottage o el cambio del sistema electoral.

—¿Cree que el interés subalterno que esconde este impulso por reformar la Constitución es la posibilidad de que Lifschitz sea reelecto?

—Hay buena parte de eso, y de hecho la mayoría de los santafesinos está pensando lo mismo.

—¿El partido ya analizó lo que propone el gobernador?

—El que tiene que definir esto no es un legislador, ni un diputado o un senador, es el partido. Dentro del justicialismo, la institución más representativa, donde están representado todos los sectores internos y toda la distribución geográfica del justicialismo, es el congreso provincial. Por lo tanto creemos que es el congreso provincial el que tiene que definir y analizar la propuesta que va a hacer el gobernador para la reforma de la Carta Magna.

—¿Está convocado el congreso provincial del PJ?

—No, porque todavía no ha ingresado ningún proyecto, ni sabemos cuáles son los puntos que se quieren reformar. Ni siquiera se ha hecho un planteo a los partidos políticos diciendo qué cosas se quieren reformar.

—Usted integra un bloque en el Senado de once miembros, son la mayoría. ¿Ya hablaron entre ustedes qué posición van a tomar?

—No hay una propuesta concreta para analizar y eso dificulta un poco el análisis. Nosotros creemos que esto se tiene que discutir en el seno del congreso partidario.

—Traferri, que es el presidente de su bloque, dijo que estaba de acuerdo con la reforma e incluso con la reelección del gobernador...

—Cada uno tiene sus pensamientos. Pero si esto es una pantalla para lograr la reelección del gobernador, es un error. Tiene que ser un planteo sincero sobre los temas que al gobernador le interesa reformar o los que se necesitan incorporar a la Constitución.

—Si en ese planteo se introduce una cláusula reeleccionista, usted personalmente está de acuerdo?

—El gobernador, a mi entender, juró por una Constitución que no permite la reelección. Para mí debería autoexcluirse en una futura candidatura. Se podría aplicar la cláusula de la reelección, pero no para el actual gobernador. Eso sería lo más correcto.