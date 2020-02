Sesión en el Senado para evaluar los pliegos de embajadores

La presidencia de la Cámara de Senadores convocó ayer a los legisladores a una sesión especial para el jueves para considerar los pliegos de los embajadores extraordinarios y plenipotenciarios enviados por el Poder Ejecutivo al Parlamento.

El Decreto Parlamentario 11/20, que lleva la firma de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, requiere que el pleno del Senado se reúna desde el mediodía del jueves 20.

Además, la presidenta del Senado también firmó otro Decreto Parlamentario (el 10/20) para convocar a los legisladores a la sesión preparatoria en la que se deberán ratificar a las autoridades de la Cámara alta.

El martes, desde las 10, la Comisión de Acuerdos del Senado recibirá a un grupo de candidatos a ocupar diferentes embajadas de la Argentina en el exterior propuestos por el gobierno de Alberto Fernández.

Dictamen

Los legisladores deberán dictaminar los pliegos del ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, propuesto como embajador en México; el ex gobernador de Entre Ríos Sergio Uribarri, nominado para la embajada en Israel; el ex vicepresidente Carlos Chacho Alvarez, para Perú; y Rodolfo Gil, para Portugal.

También se incluirá el diploma de Alberto Iribarne, propuesto para Uruguay; Jorge Argüello, designado como embajador en Estados Unidos; Alfredo Atanasof, para Bulgaria; Daniel Scioli, para Brasil; y el chaqueño Domingo Peppo, para Paraguay.

El ex senador Fernando Pino Solanas fue nominado para la Unesco; Mariano Kestelboim para la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y el ex diputado Carlos Raimundi para la Organización de Estados Americanos (OEA).

Si la Comisión que encabeza la peronista mendocina Anabel Fernández Sagasti dictamina favorablemente todos los pliegos, serán elevados al pleno de la Cámara que deberá brindarles su acuerdo en la sesión especial del jueves.