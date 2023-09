Massa le respondió a Macri: "Si hay algo que le hizo daño a su gobierno fueron sus mentiras"

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria dijo que lo peor que hizo el ex presidente fue "entregarle a la Argentina al Fondo Monetario Internacional".

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa , sostuvo este miércoles que las "mentiras" del ex presidente Mauricio Macri fueron lo que le "hizo daño a su gobierno" , y destacó que el "daño más grande" de su administración fue "ir a entregarle a la Argentina al Fondo Monetario Internacional (FMI)" .

"Fue el presidente que dijo que ningún trabajador iba a pagar Impuesto a las Ganancias en su gobierno, y le cobró el doble", recordó el funcionario nacional, en respuesta al ex mandatario que lo califició de calificó de "cínico" e "irresponsable" y los responsabilizó de la alta inflación que padecen los argentinos que, dijo, "no se veía hace décadas".

En una entrevista en el canal de YouTube Neura Media, Massa valoró que si "por suerte" el Senado aprobará la ley para la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, va a poder decir que en un eventual gobierno suyo "ningún trabajador va a pagar" ese gravamen. "La mamá de Macri decía que de chiquito era mentiroso" , ironizó Massa y recriminó: "Se ve que no aprendió nada en el camino de la vida" .

Para el ministro de Economía, "el daño más grande" de la gestión del gobierno de Macri fue "ir a entregar a la Argentina al FMI" y "sobreendeudarla", cuando pidió un préstamo por 54 mil millones de dólares en lugar de los 18 mil millones que podía recibir.

Consultado por la visita del economista Carlos Melconian al canal de YouTube Neura Media, al que todavía no fue la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, Massa ironizó: "Vino el candidato, no vino la ministra de Seguridad del candidato".

Sobre las corridas cambiarias de la campaña electoral, criticó: "Son casi como que mágicamente aparecen, hechos de inseguridad, alguna corridita, el instalar la idea de saqueo".

"Aparecieron en 24 horas pseudosaqueos que desaparecieron y se esfumaron justo el día que en el escenario político argentino apareció una publicidad que decía 'Yo voy a poner orden'", dijo en referencia a un spot de Bullrich.

Acerca de la devaluación del 100% que le solicitó el FMI, destacó que "es lo mismo que están planteando los candidatos que compiten conmigo, cuando plantean unificación cambiaria es 100 de devaluación, la dolarización es 100 de devaluación".

Con respecto a la propuesta de dolarización del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, Massa contrastó: "No se termina (la inflación), explota". Y explicó: "La única solución para la inflación es que vendamos más de lo que compramos, nosotros tenemos un problema recurrente, sobre todo los años que tenemos sequía o conflicto político con el monoexportador que tiene Argentina que es la agroindustria".

Y recriminó las propuestas económicas de los candidatos de la oposición: "En el altar del ajuste lo que se muere es el derecho de ese laburante de dejar de pisar barro, de dejar de convivir con la mierda porque tiene la cloaca".

"A mi me pueden criticar muchas cosas pero hay dos que no: que laburo como un perro y que cuando tomo una decisión, la banco", retrucó y destacó que cuando se "hablaba de helicóptero, de asamblea legislativa, de salida de gobierno, de corrida (cambiaria), en agosto pasado, yo puse el pechito y me hice cargo del Ministerio de Economía", recordó Massa.

En cuanto al primer debate presidencial que se llevará adelante el próximo domingo, manifestó que va a haber "mucha gente que lo va a mirar con la esperanza de encontrar algo nuevo que le dé un motivo para elegir" a su candidato.

El ministro valoró que esa instancia servirá para "poder contarles y ponerles un camino de esperanza" a los electores, y de mostrar "cómo pueden ser las mejoras". "Puede ser para nosotros una posibilidad de seguir recuperando votos", ponderó. Además, adelantó: "El domingo voy a tratar de ser concreto en los temas que más nos preocupan: en materia económica y en materia educativa", que son los ejes del debate.

Sergio Massa.jpg El ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, cargó picante contra sus rivales en una entrevista con Luis Novaresio en LN*.

Sobre cómo constituiría un eventual gobierno, adelantó que tiene "delineadas personas y perfiles para laburar conmigo en un Estado al que hay que hacerle reformas" y reiteró que espera "inaugurar el 10 de diciembre un gobierno de unidad nacional".

"Nosotros vamos a hacer una muy buena elección el 22 de octubre, no sé cuán buena", vaticinó sobre las elecciones generales, aunque admitió que "todas las encuestas" marcan un eventual balotaje con Milei, pero advirtió que a veces los sondeos preelectorales "también fallan".

"Ya están todos planteando cuál es el escenario en el que podría haber balotaje, nosotros vamos a poner todo para ganar en primera vuelta, me estoy rompiendo el alma en la campaña", expresó.

También criticó el "doble estándar", ya que en el "2019, entre las Paso y la general, el entonces presidente (Macri) bajaba el impuesto Ganancias, congelaba los combustibles, subía las asignaciones, era un plan de promoción por el futuro de Argentina; ahora es un 'plan platita'".