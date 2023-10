Massa, homenajeado en un restaurante emblemático de la UCR

Con Sergio Massa sentado en el centro de la mesa, un sector del radicalismo porteño encabezado por el ex senador Nito Artaza apoyó públicamente este lunes al candidato presidencial de Unión por la Patria.

Cuando Massa finalizaba su discurso, la concurrencia coreó: “Siga, siga, siga el baile, al compás del tamborín, Sergio Massa presidente, de la mano de Alfonsín”.

Entre otros dirigentes, estuvieron presentes el excandidato a jefe de Gobierno porteño por Unión por la Patria Leandro Santoro; la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el diputado Leopoldo Moreau (candidato presidencial de la UCR en 2003); y el vicepresidente de Enacom y presidente de FORJA, Gustavo López; y el titular de La Bancaria, Sergio Palazzo.

El exsenador Eugenio Nito Artaza publicó en la red social X (antes Twitter) una foto y un video del encuentro, y escribió: “Cena en Lalín, celebrando 40 años de democracia para siempre. @SergioMassa Presidente”.

En tanto, López contó este martes a la agencia Télam que “fue una cena muy emotiva de rescate de los valores alfonsinistas". Confió: "Hacía mucho tiempo que no vivíamos algo así”.

“Se trató de un acto emotivo en recuerdo de Alfonsín y de su legado, que consiste en la defensa de los derechos humanos, de la justicia social, de la democracia con poder, y además fue una convocatoria a la unidad nacional que es la que expresa Massa, por eso el apoyo a su candidatura”, afirmó el funcionario.

López contó también que el lugar elegido para el encuentro es “emblemático” porque “es donde se reunía Alfonsín durante la dictadura militar para buscar una salida democrática”.

“Desde ese lugar, Alfonsín hacía política y daba la pelea contra el terrorismo de Estado, en el peor momento de la dictadura”, apuntó el funcionario.

En esta línea, aseguró que también fue un forma de “marcar las diferencias con Milei” y afirmó que “todos los discursos” que se pronunciaron en ese encuentro estuvieron “vinculados a la recuperación democrática, la unidad nacional y los peligros futuros”.

López remarcó que el economista libertario “pone en riesgo la convivencia democrática porque no reconoce” a ese sistema de gobierno, y propone “hacer estallar todo porque no le importa la justicia social, la equidad y lo que le puede pasar al otro”.

En este sentido, señaló que “es la primera vez que ocurre esto en 40 años ya que hasta ahora no habíamos tenido una elección donde estuviera en riesgo la convivencia democrática ni el Nunca Más".

Además, remarcó los “intereses que financian la campaña de Milei como los fondos buitres y la ultraderecha internacional, así como los grupos financieros con los que quiere pactar para quedarse con las reservas naturales”.

En este escenario, donde “(el ex presidente Mauricio) Macri oficia como titiritero”, López analizó que el “radicalismo tiene la oportunidad de convertirse en un partido como el que fue, de la social democracia”.

“La UCR tiene hoy la gran oportunidad de volver a ser lo que fue y además hay una necesidad en el esquema político de que esto ocurra porque sino hay un corrimiento hacia la derecha de todas las fuerzas”, analizó.

“Se necesita un equilibrio de una fuerza popular que recupere el rol de defensa de la democracia, algo que no tiene Macri, y que la UCR diluyó en su gobierno al formar parte de Juntos por el Cambio”, completó el funcionario del Enacom.

No es el primer apoyo radical que recibe Massa. Si bien el partido adoptó formalmente una posición neutral ante el balotaje, el presidente del comité nacional de la UCR, Gerardo Morales, dijo que trabajará para que el libertario no sea presidente. "Todo lo que tenga que hacer para que no gane Milei lo voy a hacer”, dijo el también gobernador de Jujuy.

Por su lado, Daniel Angelici, viejo aliado de Macri y referente del radicalismo porteño, también se despegó de Milei. "Acompaño las decisiones de mi partido. Adhiero a la expresión del Comité Nacional del radicalismo", expresó.