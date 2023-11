El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, insistió esta miércoles a la noche con que, si gana las elecciones, "se muere definitivamente la grieta" , reiteró que construirá la "unidad nacional" desde el 10 de diciembre y llamó a "no votar en contra, sino a favor de la Argentina" .

"Muchos me criticaron mi vocación de diálogo con todos los sectores de Argentina . Esa vocación de diálogo va a permitir la unión nacional con integrantes de diferentes fuerzas políticas", señaló Massa en una entrevista con TN, en la que afirmó que quiere "a la Unión Industrial y al sector de los trabajadores con representantes en el gobierno" .

Respecto de opiniones propinadas por dirigentes de la oposición sobre su persona, señaló: "Esa idea de descalificar a otro en lugar de proponer qué vamos a construir quedó demostrado que es mala idea ". Y añadió: "Lo mejor que podemos hacer es no votar en contra sino a favor de la Argentina".

Embed

Sobre el acuerdo que se conoció esta semana entre el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC), Mauricio Macri y Patricia Bullrich, de cara al balotaje, Massa marcó que "la gente no es ganado que los dirigentes llevan a votar lo que ellos quieren".

"Tengo la responsabilidad y el desafío de convencer a muchos de los que no nos votaron, ya sea de JxC, de Hacemos por Nuestro País. Para muchos es intentar confiar en mí, decirles que por ellos voy a hacer el mayor esfuerzo desde el 10 de diciembre si me dan la oportunidad", añadió.

>> Leer más: Es con Massa: el socialismo votará en el balotaje al candidato de Unión por la Patria

Además, aseguró que "Milei pactó con la casta", y añadió: "El dijo que Macri era el peor gobierno de la historia, que Bullrich era una montonera asesina" y se mostró en contra de "hacer esos acuerdos de noche y sin programa de gobierno". Y preguntó acerca del libertario: "¿Sigue con la idea de la dolarización, sigue con la idea de la venta de órganos, sigue con la eliminación de subsidios?".

"No soy el presidente"

Sobre las críticas a su actual gestión como ministro de Economía, Massa marcó: "No soy presidente". Y destacó: "Tuve la responsabilidad de estabilizar Argentina en tal vez su peor crisis de los últimos 30 años", y enumeró las dificultades que presentaron los vencimientos del "acuerdo criminal" con el FMI, la sequía, que "afectó mucha de la estabilidad que los argentinos se merecen".

Además, consideró que fue el candidato que más votos obtuvo en las elecciones generales porque "lo que los argentinos privilegian es un sistema de valores, no quieren la libre venta de armas, ni ver a sus hijos yendo al colegio con un arma en la mochila".

Embed Hoy, con @FerRaverta anunciamos una medida muy importante para todos los jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que tiene que ver con la posibilidad de acceder a los Créditos ANSES y que pondremos en marcha a partir del 6 de noviembre.



Por un lado,… pic.twitter.com/ToHaOy7Q0h — Sergio Massa (@SergioMassa) November 1, 2023

"La mayoría de los argentinos no quieren que se vendan órganos, creen que la educación debe ser pública, gratuita y de calidad, como línea de partida para la igualdad. Los argentinos defienden la soberanía de Malvinas, no creen que sea plausible entregar la sangre de nuestros soldados o que a los ingleses se les reconozca la soberanía", continuó.

También Massa subrayó que "quieren un país donde haya mejores ingresos pero también derechos laborales". "Se pusieron en esta elección una discusión de valores, de en qué sociedad queremos vivir", advirtió.

"Vamos al equilibrio fiscal"

Consultado sobre un eventual gobierno desde el 10 de diciembre, el candidato oficialista se desligó de otros dirigentes de UxP: "Yo me voy a parecer a Massa. Esa idea de hacer parecer a otros para etiquetar me parece un error. Sergio Massa tiene cosas que aprendió de cada presidente. Tengo la humildad de que cuando necesite un consejo, voy a poder llamar a un ex presidente o un gobernante extranjero para pedir ayuda".

Aunque aseveró que "el 10 de diciembre comienza mi gobierno y el que toma las decisiones soy yo" y se mostró "preparado y en condiciones para gobernar la Argentina".

Sergio Massa A dos voces.jpg

"Para la etapa que viene hace falta templanza, equilibrio emocional, racionalidad, conocimiento del mundo, cuidar las relaciones internacionales y una unidad nacional, como planteo yo", enfatizó Massa, y señaló que "hay que terminar con la etapa de emergencia y pasar a la etapa del trabajo" y aseguró que "en el 2024, Argentina va a crecer más de 42.000 millones de dólares en exportaciones".

>> Leer más: El PRO santafesino mantiene su apoyo sin fisuras a la candidatura de Milei

"Vamos al equilibrio fiscal, vamos a un fuerte superávit comercial para acumular reservas porque eso nos va a permitir fortalecer la moneda y bajar la inflación, pero además nos va a consolidar la recuperación del crédito de la Argentina", detalló Massa.

"Las primeras medidas respecto a la nueva construcción del Estado y la unificación de algunas empresas del Estado se darán el 20 de noviembre", dijo en referencia al día posterior al balotaje.

Finalmente, marcó que "frente a la crisis, cuando otros agitan y se esconden, yo defiendo la integridad económica y patrimonial de mi país".