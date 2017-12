Sergio Maldonado reiteró hoy sus dudas respecto de que su hermano, el joven tatuador Santiago Maldonado que fue hallado muerto en el río Chubut tras estar más de dos meses desaparecido, se haya ahogado, y remarcó que "hay testimonios" que señalan una desaparición forzada.

"Hay testimonios que indican que a Santiago lo agarran tres gendarmes, lo cargan en una camioneta y se lo llevan. Por esto la carátula sigue siendo desaparición forzada. Cuando la fiscal pidió que se cambiara, el juez no lo permitió", aseguró el hermano del joven.

En declaraciones a AM 750, Maldonado afirmó que "lo de que él no sabía nadar es relativo" porque "Santiago le tenía respeto al agua, pero no era que no sabía nadar" y agregó: "En ese momento el agua estaba baja, podía cruzar".

"En el rastrillaje donde estuve, incluso se podía caminar. No es profundo y menos en ese momento. Donde apareció el cuerpo en ese momento, la profundidad era muy baja e incluso había ramas", abundó el hermano del tatuador.

Maldonado resaltó que "los peritos dijeron la causa de la muerte, no la circunstancia" y sostuvo que el cuerpo de especialistas "dice 'ahogamiento con ayuda de hipotermia', no dice qué día, dónde ni cómo".

"Para nosotros era clave poder interrogar al testigo E, porque fue el último en estar con Santiago, pero lo hicieron de una manera irregular y nuestros abogados no pudieron participar", sostuvo.

Al respecto, indicó: "Fue un testimonio en el que no hubo preguntas. Fue una persona clave, estuvo hasta el último momento con Santiago, era más que válido. Tenía miedo de ir a declarar.Finalmente se pudo en un ámbito no conveniente. Esperamos a que pase la feria judicial, hasta febrero, a ver cómo sigue todo".

"Por eso pedimos una investigación independiente y exhaustiva. Los mismos que estuvieron investigando son los que defienden al Ministerio de Seguridad. Acá actúa Gendarmería y los que investigan son Prefectura y Policía Federal", remarcó Maldonado.

Finalmente, el hermano del joven pidió "justicia por Santiago, por Rafael Nahuel (el joven asesinado por Prefectura en Río Negro) y que (el represor Miguel) Etchecolatz vuelva a la cárcel".