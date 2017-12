"Seremos un bloque antagónico al modelo de ajuste de Macri"

Agustín Rossi fue protagonista de míticas madrugadas parlamentarias de 2005 a 2013. Hizo los discursos finales de cierre, instantes antes de la votación, la noche de la estatización de los fondos de las AFJP, de las reestatizaciones de YPF y Aerolíneas Argentinas, matrimonio igualitario, y también de la 125, entre muchas otras. Ahora vuelve a presidir el mismo bloque, aunque en otro momento político. Hoy cambió el poder en la Argentina, la representación peronista-kirchnerista se redujo casi a la mitad.

En exclusiva con LaCapital , Rossi agradeció el generoso y unánime apoyo que recibió de sus colegas (que lo ungieron), prometió flexibilidad y pragmatismo político a la hora de buscar acuerdos con otros sectores opositores. "No perderé el tiempo en disputas con compañeros que por distintas razones se hayan ido del bloque FpV-PJ. Nuestro límite son las políticas de Macri, con todos los que la rechacen podremos coincidir en la Cámara", adelantó.

—Hubo miradas distintas desde el peronismo sobre qué tipo de oposición había que hacerle a Macri. De hecho, un elenco mayoritario en el Senado votó leyes centrales para el actual gobierno. ¿Qué tipo de oposición hará su bloque?

—Somos opositores; nos votaron para eso. Somos el bloque opositor más numeroso. Y buscaremos acordar, con flexibilidad, con otras expresiones que sean críticos de las políticas de Macri. Seremos responsables institucionalmente y severos en lo ideológico; entre otras cosas, no compartimos las políticas para jubilados, para los trabajadores, el endeudamiento.

—En sectores de la militancia kirchnerista hay enojo con la actitud de la CGT (peronista) o, entre otros, con el bloque del FpV-PJ en el Senado, que vota con el gobierno. ¿Qué les diría a los que hablan de traidores y están enojados?

—Hoy hay un modelo de ajuste. Esa es nuestra diferencia insalvable, somos antagónicos en todas las políticas, no solo la económica; con todos los demás diputados que estén de este lado no tenemos que entrar en disputas menores. No nos podemos entretener ni distraer en disputas políticas con otros sectores que también actúen en la oposición a Cambiemos. En la Cámara de Diputados se habla durante las intervenciones, pero fundamentalmente se habla cuando se vota. Eso es lo que vale.

—No sería esperable entonces que el FpV-PJ disputa, por caso, con un Rodolfo Daer (diputado y miembro de la conducción de la CGT dialoguista), o con Graciela Camaño (bloque Frente Renovador).

—No entramos en ese tipo de discusiones, no nos suma absolutamente nada. Nuestro punto de acumulación política es la construcción amplia contra las políticas de Macri. De todos modos, tenemos que decir que hay conductas de dirigentes que provienen de nuestro espacio político que no compartimos.

—Muchos de los que se fueron del FpV dijeron que Cristina decidía todo con el dedo, que no eran escuchados. ¿Cómo y quiénes tomarán las decisiones en su bloque actual?

—La diferencia sustancial es si sos un bloque oficialista o un bloque opositor. En esta etapa imagino un bloque de mucho consenso, mucho debate interior, para construir fortaleza hacia el exterior. Cada decisión se tomará escuchando, debatiendo, y buscando consenso entre todos.

—¿Entonces no habrá un dedo exterior de Cristina diciendo qué hay que hacer?

—Cristina es la figura política opositora más ponderada, ¿quién puede cuestionarlo? Ella tiene una mirada de la Argentina que trasciendo y mucho la cuestión parlamentaria. Cuando yo digo que las decisiones del bloque las vamos a tomar en el bloque, naturalmente se trata de una posición que Cristina comparte. Cristina no vendrá a Diputados a decirnos qué tenemos que hacer o dejar de hacer, ella fue legisladora y sabe perfectamente como son las cosas. Lo que yo creo es que la presencia de Cristina en el Senado será positiva para la oposición, y para toda la política argentina en general. Va a elevar el debate político, y por supuesto desde Diputados trataremos de coordinar acciones para la acción parlamentaria.

—Están los que sostienen la hipótesis, paradojal, de que su presencia puede obstruir un acuerdo amplio de la oposición.

—No conozco ningún manual de acción política en el mundo que diga que el opositor que sacó más votos es un obstáculo para la unidad de la oposición. Es una hipótesis insostenible; yo diría que es todo lo contrario. Tener a Cristina en la oposición, dos veces presidenta, es un valor para la oposición. El que ve en Cristina un obstáculo para la unidad amplia de la oposición es porque no tiene interés en construir una oposición y su interés es hacerle el juego a Macri.

—Su bloque en Diputados pareciera ordenado, sin embargo en el Senado las cosas son distintas, Miguel Pichetto (por ahora titular del bloque) dijo "Cristina no puede integrar el bloque del FpV-PJ".

—No conozco detalles de la dinámica en el Senado, pero esos dichos son equivocados: no le está diciendo que no a Cristina, le está diciendo que no a 3,5 millones de votos, y al 90 por ciento de los intendentes y del peronismo bonaerense, de los militantes. Decirle que no a todo eso sería un error gravísimo y no se entiende cuál es el peronismo que se quiere construir. No hay ninguna posibilidad de reconstruir al movimiento nacional y popular, al peronismo, escondiendo al peronismo bonaerense. Lo que plantea Pichetto no existe desde la lógica política, y si tuviera otras motivaciones, las desconozco.

