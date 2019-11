La media sanción en el Senado provincial al proyecto de Presupuesto 2020 formalizó la grieta en el bloque peronista y pone sombras a la gobernabilidad de la nueva administración que encabezará, a partir del 11 de diciembre, el justicialista Omar Perotti. Ayer, los legisladores del PJ de la Cámara alta profundizaron sus diferencias, en un contexto de una ya áspera transición que sostienen el gobernador Miguel Lifschitz y el rafaelino.

El senador peronista Armando Traferri (San Lorenzo) atribuyó a "la falta de diálogo" los problemas en la transición entre el gobierno entrante y saliente. Además, blanqueó que hace más de tres meses que perdió contacto directo con Perotti. Del otro lado, su colega Danilo Capitani (San Jerónimo) no solo criticó la media sanción al Presupuesto, sino que volvió a alimentar con sus palabras un supuesto pacto político entre Lifschitz y Traferri.

La división del bloque peronista se cristalizó el jueves con la aprobación de la ley de Presupuesto. Esa bancada aportó seis votos de los 13 que se necesitaba para lograr el quórum y tratar el proyecto sobre tablas. El resto provino, previsiblemente, de la bancada del Frente Progresista, que tiene siete miembros, y se encolumnó detrás de los deseos de Lifschitz.

Cuando comenzó el proceso de transición y ambos equipos mantenían algún tipo de diálogo, Perotti le solicitó a Lifschitz ser él quien elaborara el presupuesto, ya que es su gestión la que tenía que ejecutarlo. El socialista, en principio, accedió, pero luego el Senado y más tarde Diputados le pidieron al socialista que cumpliera con los plazos previsto en la Constitución y remitiera él la ley de leyes.

Así sucedió y el jueves el conflicto se expuso públicamente en el Senado, con la votación dividida de los peronistas.

"Con Omar Perotti no hablo desde el 15 de agosto. Yo no lo busqué porque digo: «si nos necesita, nos va a llamar». Anteayer llamó (por la reunión del jueves en el PJ a la que Traferri asistió) y en ningún momento nos dijo que no votáramos el presupuesto", afirmó en diálogo con Radio 2. Además, negó un pacto con Lifschitz, descalificando las acusaciones del perottismo de que hizo un "escandaloso" pacto con el mandatario saliente.

"No puedo entender la falta de diálogo. Pero a a veces están los Marcos Peña dentro de los esquemas de gobierno que le hacen mucho daño a la intención de diálogo", dijo Traferri.

Afirmó que es falso que sea la primera vez que el presupuesto se aprueba sobre tablas, sostuvo que era necesario hacerlo para cumplir con los plazos que fija la Constitución provincial (ver aparte) y recordó además que la última vez que hubo cambio de signo político en la provincia, en 2007, el presupuesto 2008 lo presentó Jorge Obeid el 31 de octubre, la Legislatura la aprobó y lo ejecutó Hermes Binner.

Capitani, en cambio, dijo que es "una falta de sentido común" que el presupuesto tenga "la letra final del gobernador saliente y lo ejecute el entrante", al tiempo que alimentó la sospechas de un pacto entre Lifschitz y Traferri. "Ni siquiera pudimos leer el presupuesto. Algunos sí; pudieron opinar y quizás modificar algunas cosas". Luego sugirió que Lifschitz actúa como si pretendiera seguir gobernando la provincia desde Diputados.