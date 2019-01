El senador provincial del PJ, Raúl Gramajo, sorprendió ayer al afirmar que respaldará la candidatura a gobernador del socialista Antonio Bonfatti. El legislador del departamento 9 de Julio (ubicado en el norte santafesino) incluso fue más lejos y anticipó que la boleta que llevará el nombre del ex gobernador no se llamará Frente Progresista Cívico y Social, sino Frente Amplio Federal.

En un momento donde las candidaturas y las danzas de nombres se están moviendo aceleradamente, Gramajo, en una entrevista al Canal 2 de Tostado, fue consultado si iba a respaldar la candidatura de Bonfatti.

"Lo voy a acompañar, en un Frente Amplio Federal, al doctor Antonio Bonfatti", respondió Gramajo. El legislador agregó que "no voy a dejar de ser justicialista. Mis ideales no los negocio, no los vendo".

Gramajo lleva varios períodos consecutivos ocupando una banca en la Cámara alta santafesina y, por lo que se desprende de sus afirmaciones, será uno de los pocos senadores peronistas que no acompañe la candidatura de Omar Perotti. Es que el ex intendente de Rafaela concentra la mayoría de los apoyos del bloque peronista en el Senado provincial.

"En este frente que que va a haber un sector del justicialismo que se incorpora me permite pensar no solo en llegar a ser senador. El compromiso más grande es, después de que llegás, es qué hacés para devolverle a la gente lo que te dio con la confianza y con el voto", concluyó el representante del peronismo en el departamento 9 de Julio.

Para que las palabras de Gramajo dejen de ser expresiones de deseo y se conviertan en realidad, Bonfatti primero tendrá que sortear la interna del Frente Progresista.

Si bien el gobernador Miguel Lifschitz, días atrás, se mostró convencido en impulsar una interna, hoy esa posibilidad parece diluirse.