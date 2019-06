Seguridad: entre el espejo de Medellín y sumar más cámaras

En el eje seguridad y control, los candidatos a intendente se extendieron para desarrollar sus propuestas. Tanto Juan Monteverde como Roberto Sukerman hablaron de cómo Colombia superó ese problema, y casi todos propusieron sumar más cámaras.

Juan Monteverde. "El tema de la seguridad es el tema más mentido y manipulado de los últimos tiempos, eso nos preocupa y mucho. Las soluciones que proponen no funcionaron en ninguna parte del mundo. Uno dice quiere ser intendente para ser jefe de policía, el otro para ser ministro de Seguridad, el otro dice orden, orden y mas orden. Miremos lo que pasó en México, donde esas estrategias generaron más violencia y más muertes de la que venían a resolver. Lo que proponemos es el paradigma de Medellín que en los 90 era la ciudad más violenta del mundo `Pablo Escobar, el narcotráfico), el emblema fue 'Medellín, la más educada', y enfrentar la violencia con oportunidades. Proponemos tres pasos. Uno, por arriba: atacar al narcotráfico donde más les duele que es la ruta del dinero, en Rosario el dinero se instaló porque puede lavar en los grandes convenios urbanísticos ese dinero sucio con la sangre de nuestros hijos. Dos, por abajo: poder brindar oportunidades a los pibes de los barrios para competir con la propuesta que el narcotráfico les ofrece ¿cómo? vamos a construir 32 nuevas escuelas en los excentros Crecer (ya hicimos uno en Tablada y otro en Nuevo Alberdi). Tercero, por el medio: invertir en las zonas degradadas, integrarlas a la ciudad, no vamos a estar más seguros por tener más cámaras, un intendente tiene que hacer ciudad".

Roy López Molina. "Hoy estamos en emergencia en seguridad y hay que admitirlo. Lo que nos tenían que cuidar no lo hicieron y el resultado es una ciudad ocupada por el narcotráfico. Pablo, tu candidato a gobernador Antonio Bonfatti permitió que la policía se corrompa, no sé que tenía para esconder pero mandó a abrir la computadora de un narco muerto, y avaló el juicio abreviado a la banda de Los Monos que si no nos oponíamos nosotros, Guille Cantero estaría libre. Hoy un vecino de Rosario tiene cuatro veces más chances que lo maten que un vecino de Córdoba, terminamos el 2018 con más de 500 balaceras que hasta volvieron hasta peligroso tomar un café o una cerveza en Maipú y Pellegrini. Voy a cambiar el paradigma de aquellos que piensan que desde la ciudad no se puede hacer nada por la seguridad, todo lo contrario, es vital para todos los otros desafíos. Voy a crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la que le vamos a inyectar un presupuesto de 1.500 millones de pesos y vamos a coordinar con los tres niveles del Estado, además de reclamar más fuerzas federales y juzgados federales. Vamos a crear un centro de monitoreo unificado, triplicar la cantidad de cámaras que existen con tecnología de reconocimiento facial y detectar patentes con pedido de capturas, vamos a conectar los botones de pánico de mujeres víctimas de violencia y las alarmas comunitarias de vecinos que colocaron para defenderse. Y a la GUM que así como está no sirve para nada la vamos a convertir en una patrulla de resolución de conflictos. El caos se nota en las calles, siete de cada diez rosarinos denuncian que fueron apretados por cuidacoches, voy a poner especial atención en esas extorsiones de bandas delictivas, es una mafia que se aprovecha y cobra por el uso del espacio público que tiene que ser gratuito".

Pablo Javkin. "Tengo un plan de gobierno, y tengo propuestas para ordenar y mejorar la seguridad de los rosarinos. Tengo propuestas que sí puede hacer un intendente. Necesitamos 770 cámaras más para mejorar el centro de monitoreo y podamos mirar lo que sucede en las calles, y poder sancionar lo que ven las cámaras, algo que hoy no se nos permitió hacer. Necesitamos reordenar los cuerpos de control, tenemos 773 agentes, no quiero más un agente midiendo un toldo o un cartel, los quiero mirando lo que hay que mirar: en la calle, en los controles de motos desde donde muchas veces se producen los delitos, ordenando los autos doble fila, en la apertura y en el cierre de los comercios, en el ingreso y salida d los colegios donde se producen los arrebatos. Todos los lunes, con la información de nuestro sistema, me voy a reunir con al jefe de policía, al jefe de los fiscales y el jefe de las fuerzas federales para, sobre el territorio, prevenir lo que queremos evitar y analizar lo que sucedió para que no se repita. Pero sobre todo hay que volver al respeto, los mejores asociados para esto son los chicos y los abuelos. Queremos una campaña de educación ciudadana, que nadie tenga miedo de cruzar en una esquina con un cochecito, que cuando hay una senda peatonal los autos paren, que empecemos a mirar al otro para cuidarlo, con mayor respeto. Hacer ciudad es respetar al otro".

Roberto Sukerman. "Trabajamos en materia de seguridad desde hace mucho tiempo, hace cuatro años dije acá que quería una policía propia, y ser el jefe de esa policía municipal, nunca la quisieron ni discutir. Incumplen ordenanzas aprobadas hace cinco y siete años, Rosario Alerta que propone Roy está aprobada hace mucho tiempo y nunca lo quisieron aplicar. Las videocámaras casi no hay o no funcionan. Les traigo un mapa que muestra la desigualdad, hay cuatro videocámaras en todo el distrito sur, dos cámaras en el distrito sudoeste. Rosario renunció a la seguridad, no se quiso hacer cargo y fue cómplice de las malas políticas del gobierno provincial, quiero recordar que Bonfatti fue quien nombró a Tognoli, jefe de policía que está preso por connivencia con el narcotráfico, la policía está viciada de corrupción, fueron a buscar a un jefe narco en un condominio y encontraron a un policía. Con Omar Perotti nos vamos a hacer cargo de la policía de Rosario. Quiero aclarar que en Colombia, en Medellín el alcalde es el jefe de policía, invierte y genera el sistema para prevenir la seguridad". Además apuntó a Pablo Javkin y dijo: "Siendo secretario general Javkin prometió que se iba a sentar con los jefes de la seguridad a tomar un café con leche, no es la forma, tenemos que estar todo el día trabajando, ¿con qué gobernador va a trabajar Javkin? ¿Con Bonfatti que generó tantos homicidios y violencia? Con Omar Perotti nos vamos a hacer cargo porque le queremos dar seguridad a ustedes".