Según privados, en Rosario el desempleo es del 13,33%

El Centro de Estudios del Mercado de Trabajo midió una desocupación de 13,33% en la ciudad de Rosario durante el segundo trimestre del año, y cuestionó el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que dio cuenta de una reducción de la tasa de desocupación a 8% en la región durante ese período.

El centro de estudios que coordina Cristian Recchio forma parte del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Santa Fe (Sitraju). Desde 2016, en colaboración con economistas del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso), realiza una medición trimestral del desempleo en la ciudad. Se realizan 460 encuestas trimestrales en las que se recaba información cuantitativa y cualitativa sobre el merado de trabajo. El foco está puesto en la ciudad de Rosario y no en el aglomerado, lo que marca una de las diferencia con la encuesta que realiza el Indec.

Más allá de estas diferencias, los analistas del centro de estudios consideraron que es imposible que la diferencia de ambos informes en cuanto a desocupados sea de 5,3 puntos porcentuales. Y menos que el organismo nacional "hable de un descenso de la misma".

Según Recchio, los datos del mercado de trabajo en la región que dio a conocer el Indec "son tan irreales que no salir a rebatirlos es avalar la mentira y el engaño".

La medición del centro de estudios vinculado al Sitraju presenta una evolución creciente de la tasa de desocupación. En base a esos números, el indicador fue del 9,77% durante el tercer trimestre de 2017, del 10,77% en el cuarto trimestre, del 13,01% en el primer trimestre de 2018 y del 13,33% en el segundo. La curva elaborada por el Indec en ese mismo período muestra un desempleo planchado: 8,4% y 7,60% en el tercer y cuarto trimestre del año pasado, y 9,20% y 8% para los dos primeros trimestres de este año.

"Podemos observar como trimestre a trimestre la brecha de diferencia entre las dos mediciones se va incrementando hasta llegar al delirio de pretender hacernos creer que la desocupación bajó en nuestra región respecto al primer trimestre del año", señaló Recchio.

El Centro de Estudios del Mercado de Trabajo está elaborando los resultados del tercer trimestre de 2018, que será publicado los primeros días del próximo mes.

A contramano del aumento del desempleo a nivel nacional, y en medio de un aumento de los cierres de empresas, suspensiones y despidos en la región, el Indec informó que en el Gran Rosario bajó la desocupación y creció el empleo. Aunque al mismo tiempo, se desprende del informe que se achicó el mercado laboral (caída de la tasa de actividad), aumentó el subempleo y también el trabajo asalariado en negro (del 33,5% al 35% en un año.

Según el Indec, entre el segundo trimestre de 2017 y el mismo período de 2018 hubo 18 mil desocupados menos. Unos 5 mil se explican por la caída de la población activa, mientras que hubo 13 mil ocupados más. Pero dentro de este universo aumentó también en 10 mil personas la cantidad de empleados que trabajan menos de 35 horas semanales.

El ex ministro de Trabajo Carlos Tomada advirtió que el problema laboral en la Argentina no se configura sólo por el aumento de la desocupación sino también porque el 90% de los empleos que se crean son precarios, no asalariados.

El ex funcionario advirtió que en el trimestre en curso se alcanzará los dos dígitos de desocupación debido a que los datos revelados por el Indec corresponden recién a cuando comenzaba la etapa contractiva de la economía. "Para julio, agosto y septiembre vamos a tener los dos dígitos", dijo. Esto ya se consolidó en el conurbano bonaerense, donde la desocupación subió al 12,4%.