Verónica Heredia, la abogada de la familia de Santiago Maldonado, consideró hoy que la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia de reabrir la investigación sobre la muerte del joven "es una pequeña victoria en medio de tanta crueldad".

"Es una resolución que no nos sorprende. La estábamos esperando en medio de las elecciones y de la reunión que Sergio (Maldonado, el hermano de Santiago) iba a tener en estos días con la Comisión Interamericana de Derechos humanos (Cidh)", expresó.

"La Cámara sostiene todo lo que denunciamos desde el primer momento. Manda a realizar pruebas y reconoce que no se peritaron los billetes, que el famoso testigo E declaró sin nuestra presencia, que no se reconstruyeron los hechos y que la autopsia no es clara", apuntó.

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, consideró ayer la Justicia actúa bajo "presiones internacionales" al referirse al fallo justo en momentos en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita el país. Cuestionó asimismo cómo "puede la Justicia decir que no fue desaparición forzada y que es abandono de persona si, justamente, están diciendo que hay que investigar".