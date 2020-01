"Se pinchaban los teléfonos entre ellos", denunció Parrilli

El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos, FdT) denunció ayer que durante el gobierno de Mauricio Macri la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) no sólo espió de forma irregular a integrantes de la entonces oposición sino también a referentes del propio oficialismo, como la diputada nacional Elisa Carrió y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

Parrilli, ex interventor de la AFI entre 2014 y 2015, apoyó la decisión del presidente Alberto Fernández de intervenir la central de inteligencia y cuestionó con dureza la política del ex presidente Macri: "No sólo nos pinchaban los teléfonos a nosotros, también entre ellos".

El senador nacional por Neuquén sentenció: "Si la Side (el anterior nombre de la AFI) fue lamentable durante los 30 años de democracia, estos cuatro años fueron lo peor de lo que hubo de la inteligencia en la Argentina".

Y argumentó: "Había bandas, grupos que operaban indistintamente y hasta se terminaban espiando entre ellos".

De acuerdo al ex secretario general de la Presidencia entre 2003 y 2014, algunos de los objetivos de estas actividades irregulares de inteligencia fueron Carrió, Vidal, el ex presidente de Boca Daniel Angelici y el titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo.

Apoyo

En tanto, Parrilli elogió la designación de la ex fiscal Cristina Caamaño como interventora de la AFI.

Además, planteó que se debe crear "una nueva estructura de inteligencia en serio" y señaló: "Cuando llegamos en 2014 (a la AFI) no había ciberseguridad en la inteligencia, no se hacía, obviamente porque se hacía espionaje interno. Es una de las áreas que hay que crear, y creo que Cristina (Caamaño) tiene en claro eso".

Sobre la decisión de la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, de hacer un estudio externo sobre pericias de Gendarmería, como las del caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman, Parrilli dijo que "apoya" la resolución. Y argumentó que "es muy acertada" ya que la realizada oportunamente "es trucha".

Paralelamente, Parrilli negó que el actual gobierno impulse "ninguna contraofensiva" en la Justicia contra la anterior gestión: "Mentira total, no somos vengativos".